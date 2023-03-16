16 марта 2023

Доктор наук рассказал, какие анализы нужно сдавать жителям ЯНАО для поддержки иммунитета

Доктор наук: чтобы выявить иммунодефицит, необходимо сдать комплексный анализ — иммуннограмму
© Служба новостей «URA.RU»
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Для того чтобы понять, если ли иммунодефицит, необходимо сдать иммунограмму Фото:

Чтобы выявить иммунодефицит, необходимо сдать специальный анализ — иммунограмму, который назначается только по рекомендации врача. Если заниматься самолечением и пытаться таким образом укрепить здоровье, можно, наоборот, навредить иммунитету, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Нормальный иммунитет можно и нужно поддерживать, его нельзя укрепить, зато его можно ослабить, если заниматься самолечением, принимая различные препараты и биодобавки. Чтобы понять, если ли иммунодефицит, необходимо сдать иммунограмму. Это анализ выполняется по назначению доктора — после консультации с врачом-иммунологом и при определенных показаниях», — уточняет доктор.

Токарев пояснил, что в ходе комплексного анализа оценивается гуморальный, клеточный иммунитет и фагоцитоз. Иммунограмму нужно не только правильно исследовать, но и интерпретировать. Она может зависеть от многих факторов — особенно у жителей Крайнего Севера, проживающих в экстремальном климате. Для них разработаны нормы — референтные величины показателей. «Укреплять иммунитет иммуностимуляторами без показаний ни в коем случае не нужно, препараты назначаются только в случае подтвержденного иммунодефицита», — подчеркнул врач.

Признаками иммунодефицита могут быть частые заболевания верхних дыхательных путей, обострения герпетической и цитомегаловирусной инфекции, рецидивирующие грибковые инфекции и другие симптомы. Если бесконтрольно стимулировать иммунитет, то это может привести к аллергическим реакциям и даже аутоиммунным заболеваниям.

«Рекомендую в рамках углубленной диспансеризации весной сдать общий и биохимический анализ крови, в том числе оценить уровень холестерина и глюкозы. Особенно важно это для тех, кто переболел коронавирусом. Эти исследования помогут своевременно выявить факторы риска серьезных недугов и сохранить жизнь», — добавил врач.

Ранее Токарев рассказывал, чем могут быть опасны весной перепады температуры для ямальцев. По словам врача, резкая смена температуры опасна для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Чтобы выявить иммунодефицит, необходимо сдать специальный анализ — иммунограмму, который назначается только по рекомендации врача. Если заниматься самолечением и пытаться таким образом укрепить здоровье, можно, наоборот, навредить иммунитету, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Нормальный иммунитет можно и нужно поддерживать, его нельзя укрепить, зато его можно ослабить, если заниматься самолечением, принимая различные препараты и биодобавки. Чтобы понять, если ли иммунодефицит, необходимо сдать иммунограмму. Это анализ выполняется по назначению доктора — после консультации с врачом-иммунологом и при определенных показаниях», — уточняет доктор. Токарев пояснил, что в ходе комплексного анализа оценивается гуморальный, клеточный иммунитет и фагоцитоз. Иммунограмму нужно не только правильно исследовать, но и интерпретировать. Она может зависеть от многих факторов — особенно у жителей Крайнего Севера, проживающих в экстремальном климате. Для них разработаны нормы — референтные величины показателей. «Укреплять иммунитет иммуностимуляторами без показаний ни в коем случае не нужно, препараты назначаются только в случае подтвержденного иммунодефицита», — подчеркнул врач. Признаками иммунодефицита могут быть частые заболевания верхних дыхательных путей, обострения герпетической и цитомегаловирусной инфекции, рецидивирующие грибковые инфекции и другие симптомы. Если бесконтрольно стимулировать иммунитет, то это может привести к аллергическим реакциям и даже аутоиммунным заболеваниям. «Рекомендую в рамках углубленной диспансеризации весной сдать общий и биохимический анализ крови, в том числе оценить уровень холестерина и глюкозы. Особенно важно это для тех, кто переболел коронавирусом. Эти исследования помогут своевременно выявить факторы риска серьезных недугов и сохранить жизнь», — добавил врач. Ранее Токарев рассказывал, чем могут быть опасны весной перепады температуры для ямальцев. По словам врача, резкая смена температуры опасна для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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