Доктор наук объяснил, чем для жителей ЯНАО весной опасны перепады температуры

Доктор наук Токарев: резкая смена температуры опасна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями

Доктор рекомендует поддерживать иммунитет и контролировать артериальное давление Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за перепадов температуры весной жители ЯНАО могут испытывать головную боль, слабость, мигрень, утомляемость и головокружение. Это может быть опасно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Из-за смены температуры резко меняется атмосферное давление. Если температура воздуха повышается, то атмосферное давление снижается, и наоборот. Оптимальное значение, при котором человек не испытывает дискомфорта, 760 мм рт. ст. Если показатель меняется в большую или меньшую сторону всего на 10 мм, работа организма может нарушаться. В периоды, когда температура меняется слишком резко, особенно переходит с минуса на плюс, и обратно, может возникнуть головная боль, головокружение, мигрень, слабость, утомляемость», — поясняет врач.

Токарев уточнил, что значительный дискомфорт в жизнь на севере вносят изменения в снабжении тканей кислородом. Это явление еще называют полярной одышкой. «Бытует мнение, что кислорода на Крайнем Севере мало. На самом деле в атмосферном воздухе его достаточно, но у жителей высоких широт поступление кислорода в легкие, и, соответственно, в ткани организма, часто недостаточно. Причина кроется в полярной одышке, генез которой еще недостаточно изучен», — отметил он.

Чтобы избежать проблем, вызванных перепадами температуры, доктор рекомендует систематически посещать врачей для профилактики. Также стоит одеваться по погоде, контролировать артериальное давление и поддерживать иммунитет, чтобы не простывать. «Один из важнейших способов борьбы с гипоксией — двигательная активность. Упражнения на свежем воздухе увеличивают потребление кислорода, улучшают легочную функцию, увеличивают общий кровоток», — подчеркнул врач.

Ранее Токарев объяснял, почему ямальцы плохо себя чувствуют на юге. Причина — особенности организма, сформированные в условиях севера.