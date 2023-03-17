Wildberries назвал условие для возобновления работы пунктов выдачи

Маркетплейс Wildberries восстановит сотрудничество с 15 пунктами выдачи заказов (ПВЗ) в том случае, если их представители будут соблюдать договор-оферту. Об этом сообщили в самой компании.
«Wildberries возобновит сотрудничество с ПВЗ при условии соблюдения ими договора-оферты», — передает заявление компании РИА Новости. Такое решение было принято в результате встречи представителей интернет-платформы, инициативной группы пунктов выдачи и партии «Справедливая Россия». Сотрудничество с 15 пунктами выдачи было приостановлено в результате нарушения ими условий оферты, объяснили в маркетплейсе.
Ранее по всей России начались забастовки в пунктах выдачи заказов Wildberries. Причинами забастовок послужил ввод руководством интернет-платформы новой системы штрафов. Она допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты.
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