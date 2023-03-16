В Курганской области власти провалили план капремонта

17 марта 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В 2022 году капремонт был проведен только в 42 домах в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в 2022 году из 515 домов, которые были в плане, капремонт провели только в 42. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Кургана Иван Камшилов «В 2022 году из 515 домов по плану, отремонтировали только 42, это 8%! Но в Зауралье протесты против повышения взноса и бездействия властей ограничились единичными жалобами в прокуратуру и Фонд капремонта», — рассказал Камшилов. Он объяснил URA.RU, что данные по капремонту ему передали коллеги из облдумы. По словам Камшилова, те, кто жаловался на отсутствие ремонта, получили формальные отписки. На сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области, на момент написания новости, не было размещено отчета о деятельности за 2022 год. По данным организации, всего за семь лет существования программы к концу 2022 года в регионе был выполнен капремонт в 1401 многоквартирном доме из 3033, которые есть в регионе. URA.RU направило запрос по теме в областной фонд капремонта. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее стало известно, что в 2023 году на капремонт в регионе планируют потратить более 900 млн рублей. В предыдущие годы сумма, которую выделяли на эти цели, была меньше.

В Курганской области в 2022 году из 515 домов, которые были в плане, капремонт провели только в 42. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Кургана Иван Камшилов «В 2022 году из 515 домов по плану, отремонтировали только 42, это 8%! Но в Зауралье протесты против повышения взноса и бездействия властей ограничились единичными жалобами в прокуратуру и Фонд капремонта», — рассказал Камшилов. Он объяснил URA.RU, что данные по капремонту ему передали коллеги из облдумы. По словам Камшилова, те, кто жаловался на отсутствие ремонта, получили формальные отписки. На сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области, на момент написания новости, не было размещено отчета о деятельности за 2022 год. По данным организации, всего за семь лет существования программы к концу 2022 года в регионе был выполнен капремонт в 1401 многоквартирном доме из 3033, которые есть в регионе. URA.RU направило запрос по теме в областной фонд капремонта. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее стало известно, что в 2023 году на капремонт в регионе планируют потратить более 900 млн рублей. В предыдущие годы сумма, которую выделяли на эти цели, была меньше.