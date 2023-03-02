На капремонт домов в Курганской области потратят рекордную сумму

На капремонт разрешили потратить более 900 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области разрешило потратить на капремонт в 2023 году более 900 млн рублей, что является самой крупной суммой, которую расходуют на эти цели в регионе, как минимум, за последние пять лет. Данная информация размещена на портале правовой информации.

«Определить объем средств, которые некоммерческая организация „Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области“ вправе израсходовать в 2023 году <…> в размере 916 091 157 рублей», — указано в постановлении областного правительства. Документ подписан губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

В 2022 году власти разрешили потратить на капремонт в регионе почти 730 млн рублей, а в 2020 и 2021 годах эта сумма была меньше. В 2019 году на капремонт разрешили потратить 841 млн рублей.

Ранее стало известно, что представители регионального фонда капремонта могут получить от местных властей субсидию, чтобы потратить ее на зарплату сотрудникам, покупку мебели в офис и накопление взносов. С 1 января взносы на капремонт в области выросли с 9,45 рубля до 10,3 рубля за квадратный метр в месяц.