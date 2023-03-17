Екатеринбуржцам показали самые дешевые и дорогие квартиры для аренды. Скрин

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Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, новостройки
Разница между самой дешевой и дорогой арендой квартиры составила 192 тысячи рублей Фото:

Специалисты «Авито Недвижимость» собрали самые дешевые и дорогие предложения по аренде квартир в Екатеринбурге. Своим исследованиям они поделились с корреспондентом URA.RU.

«В аренду на долгий срок сдается частично меблированная однокомнатная квартира по улице Латвийской, 12, площадью 39 квадратных метров, за 8 тысяч рублей в месяц. По словам автора объявления, квартира требует ремонта. Также в список попала квартира-студия без мебели площадью 18 „квадратов“ по адресу: Светлый, 8, ее оценивают в 11 тысяч рублей в месяц», — сказано в сообщении.

В список самых дорогих предложений по аренде вошла трехкомнатная квартира площадью 142 квадратных метра по улице Гражданской, 11. За месяц проживания хозяин запрашивает 200 тысяч рублей. За 180 тысяч рублей в месяц в Екатеринбурге можно снять пентхаус площадью 350 квадратных метров по адресу: Московская, 77.

Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге подобрали идеальное жилье, которое можно арендовать за минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 16 242 рублей. Квартира сдается на длительный срок.

В Екатеринбурге нашли самое дешевое жилье для аренды
Специалисты подобрали самые дешевые квартиры в столице Урала
В центре Екатеринбурга сдают в аренду квартиру за 200 тысяч рублей
В Екатеринбурге сдают под аренду пентхаус за 180 тысяч рублей

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Специалисты «Авито Недвижимость» собрали самые дешевые и дорогие предложения по аренде квартир в Екатеринбурге. Своим исследованиям они поделились с корреспондентом URA.RU. «В аренду на долгий срок сдается частично меблированная однокомнатная квартира по улице Латвийской, 12, площадью 39 квадратных метров, за 8 тысяч рублей в месяц. По словам автора объявления, квартира требует ремонта. Также в список попала квартира-студия без мебели площадью 18 „квадратов“ по адресу: Светлый, 8, ее оценивают в 11 тысяч рублей в месяц», — сказано в сообщении. В список самых дорогих предложений по аренде вошла трехкомнатная квартира площадью 142 квадратных метра по улице Гражданской, 11. За месяц проживания хозяин запрашивает 200 тысяч рублей. За 180 тысяч рублей в месяц в Екатеринбурге можно снять пентхаус площадью 350 квадратных метров по адресу: Московская, 77. Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге подобрали идеальное жилье, которое можно арендовать за минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 16 242 рублей. Квартира сдается на длительный срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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