Екатеринбуржцам показали самые дешевые и дорогие квартиры для аренды. Скрин

17 марта 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Разница между самой дешевой и дорогой арендой квартиры составила 192 тысячи рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Специалисты «Авито Недвижимость» собрали самые дешевые и дорогие предложения по аренде квартир в Екатеринбурге. Своим исследованиям они поделились с корреспондентом URA.RU. «В аренду на долгий срок сдается частично меблированная однокомнатная квартира по улице Латвийской, 12, площадью 39 квадратных метров, за 8 тысяч рублей в месяц. По словам автора объявления, квартира требует ремонта. Также в список попала квартира-студия без мебели площадью 18 „квадратов“ по адресу: Светлый, 8, ее оценивают в 11 тысяч рублей в месяц», — сказано в сообщении. В список самых дорогих предложений по аренде вошла трехкомнатная квартира площадью 142 квадратных метра по улице Гражданской, 11. За месяц проживания хозяин запрашивает 200 тысяч рублей. За 180 тысяч рублей в месяц в Екатеринбурге можно снять пентхаус площадью 350 квадратных метров по адресу: Московская, 77. Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге подобрали идеальное жилье, которое можно арендовать за минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 16 242 рублей. Квартира сдается на длительный срок. В Екатеринбурге нашли самое дешевое жилье для аренды Скрин: «Авито Недвижимость» Специалисты подобрали самые дешевые квартиры в столице Урала Скрин: «Авито Недвижимость» В центре Екатеринбурга сдают в аренду квартиру за 200 тысяч рублей Скрин: «Авито Недвижимость» В Екатеринбурге сдают под аренду пентхаус за 180 тысяч рублей Скрин: «Авито Недвижимость»

Специалисты «Авито Недвижимость» собрали самые дешевые и дорогие предложения по аренде квартир в Екатеринбурге. Своим исследованиям они поделились с корреспондентом URA.RU. «В аренду на долгий срок сдается частично меблированная однокомнатная квартира по улице Латвийской, 12, площадью 39 квадратных метров, за 8 тысяч рублей в месяц. По словам автора объявления, квартира требует ремонта. Также в список попала квартира-студия без мебели площадью 18 „квадратов“ по адресу: Светлый, 8, ее оценивают в 11 тысяч рублей в месяц», — сказано в сообщении. В список самых дорогих предложений по аренде вошла трехкомнатная квартира площадью 142 квадратных метра по улице Гражданской, 11. За месяц проживания хозяин запрашивает 200 тысяч рублей. За 180 тысяч рублей в месяц в Екатеринбурге можно снять пентхаус площадью 350 квадратных метров по адресу: Московская, 77. Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге подобрали идеальное жилье, которое можно арендовать за минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 16 242 рублей. Квартира сдается на длительный срок.