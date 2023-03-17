Россиянина арестовали за помощь полку «Азов»* и ВСУ

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Уроженец Ростова-на-Дону задержан в Петербурге за оказание финансовой помощи ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ростовчанин Игорь Сиомик, которого обвиняют в финансировании националистического батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), был взят под арест в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Октябрьский суд Петербурга арестовал 34-летнего ростовчанина Игоря Сиомика», — передает заявление пресс-службы «Лента.ру». Мужчина в Петербурге осуществлял сбор средств в пользу ВСУ и запрещенного нацбатальона «Азов». Денежные средства предназначались на приобретение боеприпасов и проведение диверсий на российской территории, отметили в пресс-службе.

Ранее 34-летнему уроженцу Ростова-на-Дону было предъявлено обвинение. Мужчина был обвинен в финансировании ВСУ и батальона «Азов», передают «Невские новости».

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

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Ростовчанин Игорь Сиомик, которого обвиняют в финансировании националистического батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), был взят под арест в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. «Октябрьский суд Петербурга арестовал 34-летнего ростовчанина Игоря Сиомика», — передает заявление пресс-службы «Лента.ру». Мужчина в Петербурге осуществлял сбор средств в пользу ВСУ и запрещенного нацбатальона «Азов». Денежные средства предназначались на приобретение боеприпасов и проведение диверсий на российской территории, отметили в пресс-службе. Ранее 34-летнему уроженцу Ростова-на-Дону было предъявлено обвинение. Мужчина был обвинен в финансировании ВСУ и батальона «Азов», передают «Невские новости». *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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