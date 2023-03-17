Россиянина арестовали за помощь полку «Азов»* и ВСУ

Ростовчанин Игорь Сиомик, которого обвиняют в финансировании националистического батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), был взят под арест в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Октябрьский суд Петербурга арестовал 34-летнего ростовчанина Игоря Сиомика», — передает заявление пресс-службы «Лента.ру». Мужчина в Петербурге осуществлял сбор средств в пользу ВСУ и запрещенного нацбатальона «Азов». Денежные средства предназначались на приобретение боеприпасов и проведение диверсий на российской территории, отметили в пресс-службе.
Ранее 34-летнему уроженцу Ростова-на-Дону было предъявлено обвинение. Мужчина был обвинен в финансировании ВСУ и батальона «Азов», передают «
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!