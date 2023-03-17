Врач назвала причины и симптомы весеннего авитаминоза у свердловчан

«Гемотест»: жители Урала испытывают нехватку витаминов группы B и витамина D

Свердловчанам необходимо обратиться врачу, чтобы подобрать необходимые препараты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чаще всего жители Урала испытывают нехватку витаминов группы B и витамина D. Почему весной ухудшается самочувствие и на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя обнаружить дефицит витаминов, рассказала корреспонденту URA.RU врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«С медицинской точки зрения авитаминоз — это тяжелая форма витаминной недостаточности, при которой в организме отсутствуют один или несколько витаминов. По результатам исследований в лаборатории „Гемотест“, чаще всего жители Урала испытывают нехватку витаминов группы B (B1, B2, B6) и витамина D. Такое состояние опасно для здоровья и может привести к рахиту (если нет витамина D) или, например, к цинге (если отсутствует витамин C)», — объясняет Екатерина Кашух.

Плохое настроение, излишняя потливость и шелушение кожи — признаки нехватки витамина D. По данным лабаратории, этого важного элемента не хватает 43% свердловчан: солнца здесь недостаточно, а без ультрафиолетовых лучей вещество не синтезируется в организме.

«Восполнить нехватку витамина D можно, добавив в рацион рыбий жир, красную рыбу, куриные яйца, жирные сыры, грибы, печень и другие продукты, в которых содержится это полезное вещество. При выраженном дефиците нужен дополнительный прием витамина D, дозу и форму подберет врач», — говорит Екатерина Кашух.

Дефицит витамина B6 (пиридоксина) приводит к бессоннице и заторможенности. «Нехватка пиридоксина зафиксирована у 13% жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Без витамина K развиваются частые носовые и десневые кровотечения, плохо заживают даже небольшие царапины, а язык приобретает характерный вид — становится ярко-малиновым, „лаковым“», — отмечает врач-эксперт.

На первый взгляд проблемы и симптомы гиповитаминоза могут показаться незначительными. Но последствия очень серьезные. У женщин нехватка витаминов может привести к невынашиванию беременности, у мужчин — к снижению потенции и нарушению выработки сперматозоидов.

Предотвратить гиповитаминоз проще, чем потом сражаться с последствиями. «Прежде всего, нужно питаться сбалансировано и полноценно, стараться бывать на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Обратиться к врачу при негативных симптомах. Специалист поможет понять причины плохого самочувствия и подберет необходимые препараты», — резюмировала Кашух.

Ранее URA.RU писало, что у каждой десятой свердловчанки показатель кальция в крови оказался ниже установленной нормы. Кроме того, у жительниц региона зафиксирована острая нехватка железа.