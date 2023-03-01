Врач раскрыла, дефицит каких минералов обнаружен у свердловчан

Гемотест: у свердловчан обнаружен дефицит кальция и железа

У свердловчанок показатели кальция и железа в крови оказались ниже нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У каждой десятой свердловчанки показатель кальция в крови оказался ниже установленной нормы. Кроме всего, у жительниц региона зафиксирована острая нехватка железа. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Самым популярным среди всех исследований оказался кальций. Уровень этого минерала свердловчане проверяли чаще всего. У каждой десятой женщины в возрасте 56-65 лет показатель кальция в крови оказался ниже установленной нормы. Дефицит кальция приводит к хрупкости костей, развитию кариеса, ухудшению состояния кожи и волос, слабости, а также онемению, ощущению покалывания и непроизвольным мышечным сокращениям», — сообщила врач-эксперт Екатерина Кашух.

Но самый дефицитный микроэлемент в крови свердловчанок — сывороточное железо. «Его недостаток был зафиксирован у представительниц прекрасного пола всех возрастных групп. Наибольшие отклонения уровня железа от нормы обнаружены у женщин старше 65 лет — в 17% исследований, 36-45 лет — в 16%, 56-65 лет в 12%, 26 до 35 лет — в 11%», — отметила специалист лаборатории.

При дефиците железа рекомендуется проверить уровень гемоглобина в крови. Его низкие показатели свидетельствуют о наличии анемии. «Это заболевание сопровождается у взрослых повышенной утомляемостью, головокружениями, выпадением волос и ломкостью ногтей. К нехватке железа могут приводить кровопотери, в том числе связанные с обильными выделениями во время менструации, плохая усвояемость микроэлемента в желудочно-кишечном тракте, а также вегетарианство. Потребность в железе сильно увеличивается в период беременности и грудного вскармливания», — пояснила Екатерина Кашух.

«Чтобы избежать нарушений в работе организма, необходимо своевременно восполнять дефицит недостающих витаминов, макро- и микроэлементов. Но самолечение и прием биологически активных добавок по совету знакомых может вызвать ряд негативных последствий. Только данные лабораторных анализов позволяют врачу оценить степень имеющегося дефицита и своевременно назначить пациенту лекарственные препараты в эффективной дозировке», — резюмировала врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Ранее URA.RU писало, что каждый второй житель Свердловской области имеет недостаток витамина D. Врачи отметили, что прием витамина D должен выстраиваться исходя из индивидуальных особенностей организма.