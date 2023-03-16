Тюменское управление СКР проверит разрушающийся дом. Фото

17 марта 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Жители дома жалуются на подтопления и разрушение несущих стен Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменское областное управление СКР проведет проверку по факту некачественного содержания дома №47 по улице Индустриальной в Тюмени. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба местного отделения Общероссийского народного фронта. «Одна из жительниц рушащегося многоквартирника сообщила о проблеме в стрим Народного фронта. Представители президентского движения взяли проблему на контроль. К делу подключился и Следственный комитет, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку», — говорится в сообщении. В доме регулярно подтапливает подвал, фундамент частично разрушен, часть несущих стен отсутствует. Жители дома пытаются привлечь внимание властей к своим проблемам в течение трех лет. В настоящий момент в доме ведут капитальный ремонт системы электроснабжения. «Это не решает проблем с несущими конструкциями и не снимает вопрос об опасных условиях проживания. Мы будем продолжать держать проблему на контроле и добиваться безопасного проживания жителей», — пояснил член регионального штаба Народного фронта в Тюменской области Сергей Соловьев. Ранее URA.RU рассказало о еще одном разрушающемся доме в Тюмени. На улице Ершова из стены жилого строения начали выпадать кирпичи.

Тюменское областное управление СКР проведет проверку по факту некачественного содержания дома №47 по улице Индустриальной в Тюмени. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба местного отделения Общероссийского народного фронта. «Одна из жительниц рушащегося многоквартирника сообщила о проблеме в стрим Народного фронта. Представители президентского движения взяли проблему на контроль. К делу подключился и Следственный комитет, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку», — говорится в сообщении. В доме регулярно подтапливает подвал, фундамент частично разрушен, часть несущих стен отсутствует. Жители дома пытаются привлечь внимание властей к своим проблемам в течение трех лет. В настоящий момент в доме ведут капитальный ремонт системы электроснабжения. «Это не решает проблем с несущими конструкциями и не снимает вопрос об опасных условиях проживания. Мы будем продолжать держать проблему на контроле и добиваться безопасного проживания жителей», — пояснил член регионального штаба Народного фронта в Тюменской области Сергей Соловьев. Ранее URA.RU рассказало о еще одном разрушающемся доме в Тюмени. На улице Ершова из стены жилого строения начали выпадать кирпичи.