Пригожин подтвердил массовое захоронение бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом

На кладбище в Березовском (Свердловская область) действительно хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», чьих родственников не смогли оперативно найти и отдать им тела. Об этом рассказал глава ЧВК Евгений Пригожин в своем telegram-канале.
«На кладбище в Березовском локально захоронены бойцы, которые проживали в Екатеринбурге или окрестностях и в своих завещаниях писали отдать тела маме, сестре или другим родственникам. Мы стараемся как можно быстрее отдавать тела для захоронения, чтобы они скорее нашли покой и уважение. Когда тело привозят в Екатеринбург и наш сотрудник выясняет, что мама умерла, сестра переехала, кто-то из родственников спился и не в состоянии захоронить бойца, мы договариваемся с администрацией одного из местных кладбищ, где локально совместно захораниваем бойцов», — отметил Пригожин.
Тем, кому это не нравится, Пригожин порекомендовал лечь рядом в могилу, взять бойца за руку и благодарить. Пригожин не видит ничего плохого в том, что бойцов хоронят рядом с боевыми товарищами в случае, если их родственники не найдены. Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что под Березовском много свежих могил. Там похоронены только мужчины, умершие недавно. Согласно судебным картотекам, у многих есть судимости.
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