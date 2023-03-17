Пригожин подтвердил массовое захоронение бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом

Евгений Пригожин: в Березовском хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», чьи родственники не нашлись

17 марта 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Под Екатеринбургом обнаружили массовое захоронение бойцов ЧВК «Вагнер», и Евгений Пригожин объяснил, кого там хоронят Фото: Сергей Венявский © URA.RU На кладбище в Березовском (Свердловская область) действительно хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», чьих родственников не смогли оперативно найти и отдать им тела. Об этом рассказал глава ЧВК Евгений Пригожин в своем telegram-канале. «На кладбище в Березовском локально захоронены бойцы, которые проживали в Екатеринбурге или окрестностях и в своих завещаниях писали отдать тела маме, сестре или другим родственникам. Мы стараемся как можно быстрее отдавать тела для захоронения, чтобы они скорее нашли покой и уважение. Когда тело привозят в Екатеринбург и наш сотрудник выясняет, что мама умерла, сестра переехала, кто-то из родственников спился и не в состоянии захоронить бойца, мы договариваемся с администрацией одного из местных кладбищ, где локально совместно захораниваем бойцов», — отметил Пригожин. Тем, кому это не нравится, Пригожин порекомендовал лечь рядом в могилу, взять бойца за руку и благодарить. Пригожин не видит ничего плохого в том, что бойцов хоронят рядом с боевыми товарищами в случае, если их родственники не найдены. Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что под Березовском много свежих могил. Там похоронены только мужчины, умершие недавно. Согласно судебным картотекам, у многих есть судимости.

На кладбище в Березовском (Свердловская область) действительно хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», чьих родственников не смогли оперативно найти и отдать им тела. Об этом рассказал глава ЧВК Евгений Пригожин в своем telegram-канале. «На кладбище в Березовском локально захоронены бойцы, которые проживали в Екатеринбурге или окрестностях и в своих завещаниях писали отдать тела маме, сестре или другим родственникам. Мы стараемся как можно быстрее отдавать тела для захоронения, чтобы они скорее нашли покой и уважение. Когда тело привозят в Екатеринбург и наш сотрудник выясняет, что мама умерла, сестра переехала, кто-то из родственников спился и не в состоянии захоронить бойца, мы договариваемся с администрацией одного из местных кладбищ, где локально совместно захораниваем бойцов», — отметил Пригожин. Тем, кому это не нравится, Пригожин порекомендовал лечь рядом в могилу, взять бойца за руку и благодарить. Пригожин не видит ничего плохого в том, что бойцов хоронят рядом с боевыми товарищами в случае, если их родственники не найдены. Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что под Березовском много свежих могил. Там похоронены только мужчины, умершие недавно. Согласно судебным картотекам, у многих есть судимости.