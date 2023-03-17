«Азовец»* рассказал, как воспитывают националистов

Пленный боец «Азова»*: в полку на лекциях прославляют Бендеру и Шухевича

17 марта 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

В полку «Азов»* проводились политические занятия по дерусификации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинском националистическом полку «Азов»* (признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России) проводились еженедельные политзанятия по дерусификации. Об этом рассказал плененный старшина Артем Ступинцкий. «Большое внимание уделялось истории Украины, причем под националистическим углом. Рассказывали об Иване Мазепе, Степане Бандере, Романе Шухевиче…. О СССР рассказывали, что там никто не жил бедно или богато, все жили одинаково плохо», — цитирует Ступинцкого РИА Новости. Также плененный рассказал про внутреннее устройство в полку. «В каждом батальоне есть офицер по работе с личным составом. Есть целая служба их — тот, который в батальоне, это координатор. Читать лекции приходили уже полковые офицеры, уровнем выше», — рассказал Ступинцкий. Боец признался, что его бабушка и дедушка рассказывали ему про СССР противоположные вещи. Политруки же объясняли это тем, что бабушки и дедушки ошибались, так как тогда они были молоды и им казалось, что в СССР все хорошо. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.



*Нацбатальон «Азов»* признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В украинском националистическом полку «Азов»* (признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России) проводились еженедельные политзанятия по дерусификации. Об этом рассказал плененный старшина Артем Ступинцкий. «Большое внимание уделялось истории Украины, причем под националистическим углом. Рассказывали об Иване Мазепе, Степане Бандере, Романе Шухевиче…. О СССР рассказывали, что там никто не жил бедно или богато, все жили одинаково плохо», — цитирует Ступинцкого РИА Новости. Также плененный рассказал про внутреннее устройство в полку. «В каждом батальоне есть офицер по работе с личным составом. Есть целая служба их — тот, который в батальоне, это координатор. Читать лекции приходили уже полковые офицеры, уровнем выше», — рассказал Ступинцкий. Боец признался, что его бабушка и дедушка рассказывали ему про СССР противоположные вещи. Политруки же объясняли это тем, что бабушки и дедушки ошибались, так как тогда они были молоды и им казалось, что в СССР все хорошо. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. *Нацбатальон «Азов»* признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России