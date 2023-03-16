В Турции заявили, что США пытаются сделать Черное море «озером НАТО»

16 марта 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Вхождение причерноморских стран в НАТО превращает Черное море во внутреннее озеро альянса, заявил Мехмет Али Гуллер Фото: Министерство обороны Великобритании США, принимая одну за другой причерноморские страны в состав НАТО, ставят перед собой цель превратить Черное море во внутреннее озеро под контролем Североатлантического альянса. Такое мнение выразил турецкий журналист Мехмет Али Гуллер. «США пытаются сделать Черное море озером НАТО», — написал Гуллер в материале для турецкой газеты Cumhuriyet . Он подчеркнул, что к уже имеющимся Турции, Болгарии и Румынии в составе НАТО руководство организации планирует ввести в ряды альянса Украину с Грузией. Это приведет к тому, что Черное море будут окружать 5 из 6 стран Причерноморья, которые будут принадлежать НАТО, заключили в материале. Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в районе Крыма в Черное море упал американский разведывательный беспилотник. В Кремле заявили, что это негативно сказалось на отношениях двух стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США несерьезно относятся к ограниченному статусу некоторых районов Черного моря, передает RT.

США, принимая одну за другой причерноморские страны в состав НАТО, ставят перед собой цель превратить Черное море во внутреннее озеро под контролем Североатлантического альянса. Такое мнение выразил турецкий журналист Мехмет Али Гуллер. «США пытаются сделать Черное море озером НАТО», — написал Гуллер в материале для турецкой газеты Cumhuriyet. Он подчеркнул, что к уже имеющимся Турции, Болгарии и Румынии в составе НАТО руководство организации планирует ввести в ряды альянса Украину с Грузией. Это приведет к тому, что Черное море будут окружать 5 из 6 стран Причерноморья, которые будут принадлежать НАТО, заключили в материале. Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в районе Крыма в Черное море упал американский разведывательный беспилотник. В Кремле заявили, что это негативно сказалось на отношениях двух стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США несерьезно относятся к ограниченному статусу некоторых районов Черного моря, передает RT.