На Юго-Западе коллекторы пытаются увезти автомобиль должника, но арбитражная управляющая защищает его Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Онуфриева, 10 арбитражная управляющая Наталья, которой передали на хранение иномарку Volkswagen Polo, шесть часов отбивается от коллекторов, которые хотят забрать автомобиль. Полицейские на ее обращения якобы не реагируют, рассказала Наталья корреспонденту URA.RU.

«Я — арбитражный управляющий, меня официально назначил суд. Мне на хранение передали автомобиль банкрота, я подписывала акт приемки. И забрать его могут только приставы. Но днем мне позвонил охранник парковки, где стоит машина, и сказал, что приехал эвакуатор и машину пытаются забрать. Я подъехала, и вот уже шесть часов лежу на автомобиле и охраняю, чтобы потом ко мне не было претензий», — рассказала собеседница агентства.

Коллекторы, в свою очередь, объясняют, что приехали от банка, которому владелец автомобиля задолжал крупную сумму, а автомобиль находился в залоге. «Я им объясняю, что они могут официально включиться в реестр кредиторов и получить до 90% от продажи машины, если она действительно в залоге. Но это нужно делать официально», — добавляет Наталья. Она несколько раз обращалась в полицию, но там отказались ехать на вызов так как факта кражи нет.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу на запрос URA.RU ответили, что информация по факту инцидента зарегистрирована в отделе полиции №4. «Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в УМВД.

Наталья уже шесть часов не отходит от автомобиля, ее поддерживают муж и друзья Фото предоставлено читательницей