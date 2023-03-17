Путин принял отставку главы Смоленской области и назначил нового

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Василий Анохин — выпускник четвертого потока школы губернаторов Фото:

Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин провел рабочую встречу с Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области», — говорится на сайте Кремля. Ранее Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий. Островский был главой региона с 2012 года.

Анохин до назначения в Смоленскую область занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Он — выпускник четвертого потока школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Накануне Путин принял еще одно кадровое решение: 15 марта и. о. главы Чукотки был назначен Владислав Кузнецов. До этого момента он работал первым заместителем председателя правительства ЛНР.

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Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом сообщили в Кремле. «Путин провел рабочую встречу с Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области», — говорится на сайте Кремля. Ранее Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий. Островский был главой региона с 2012 года. Анохин до назначения в Смоленскую область занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Он — выпускник четвертого потока школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Накануне Путин принял еще одно кадровое решение: 15 марта и. о. главы Чукотки был назначен Владислав Кузнецов. До этого момента он работал первым заместителем председателя правительства ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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