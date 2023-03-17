Путин принял отставку главы Смоленской области и назначил нового

Василий Анохин — выпускник четвертого потока школы губернаторовФото: официальный сайт Администрации Смоленской области
Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин провел рабочую встречу с Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области», — говорится на сайте Кремля. Ранее Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий. Островский был главой региона с 2012 года.
Анохин до назначения в Смоленскую область занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Он — выпускник четвертого потока школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Накануне Путин принял еще одно кадровое решение: 15 марта и. о. главы Чукотки был назначен Владислав Кузнецов. До этого момента он работал первым заместителем председателя правительства ЛНР.
Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом сообщили в Кремле. «Путин провел рабочую встречу с Анохиным, которого назначил исполняющим обязанности губернатора Смоленской области», — говорится на сайте Кремля. Ранее Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий. Островский был главой региона с 2012 года. Анохин до назначения в Смоленскую область занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Он — выпускник четвертого потока школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Накануне Путин принял еще одно кадровое решение: 15 марта и. о. главы Чукотки был назначен Владислав Кузнецов. До этого момента он работал первым заместителем председателя правительства ЛНР.