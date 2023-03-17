Мэр из ЯНАО пригрозил управляющим компаниям проверкой

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин увидел много снега на городских крышах после того, как проехался по городу. Мэр предупредил руководителей управляющих компаний о необходимости это исправить и пообещал проверить результаты. Соответствующий пост Гаранин разместил на своей странице в telegram-канале.
«Вернулся из командировки и первым делом проехался по городу. Очень много снега на крышах. Прошу срочно привести в порядок обслуживаемые территории. Обязательно выеду и проверю», — говорится в сообщении. Глава муниципалитета напомнил руководителям обслуживающих организаций, что снег на крышах предоставляет опасность для жителей города.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) выплатят компенсацию за моральный вред из-за снега, который обрушился на женщину и ее ребенка. Падение снега явилось следствием ненадлежащего выполнения ТСЖ «Изумрудный город» своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.