17 марта 2023
16 марта 2023

Мэр из ЯНАО пригрозил управляющим компаниям проверкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Гаранин остался недоволен качеством уборки снега с крыш домов Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин увидел много снега на городских крышах после того, как проехался по городу. Мэр предупредил руководителей управляющих компаний о необходимости это исправить и пообещал проверить результаты. Соответствующий пост Гаранин разместил на своей странице в telegram-канале.

«Вернулся из командировки и первым делом проехался по городу. Очень много снега на крышах. Прошу срочно привести в порядок обслуживаемые территории. Обязательно выеду и проверю», — говорится в сообщении. Глава муниципалитета напомнил руководителям обслуживающих организаций, что снег на крышах предоставляет опасность для жителей города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) выплатят компенсацию за моральный вред из-за снега, который обрушился на женщину и ее ребенка. Падение снега явилось следствием ненадлежащего выполнения ТСЖ «Изумрудный город» своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин увидел много снега на городских крышах после того, как проехался по городу. Мэр предупредил руководителей управляющих компаний о необходимости это исправить и пообещал проверить результаты. Соответствующий пост Гаранин разместил на своей странице в telegram-канале. «Вернулся из командировки и первым делом проехался по городу. Очень много снега на крышах. Прошу срочно привести в порядок обслуживаемые территории. Обязательно выеду и проверю», — говорится в сообщении. Глава муниципалитета напомнил руководителям обслуживающих организаций, что снег на крышах предоставляет опасность для жителей города. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) выплатят компенсацию за моральный вред из-за снега, который обрушился на женщину и ее ребенка. Падение снега явилось следствием ненадлежащего выполнения ТСЖ «Изумрудный город» своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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