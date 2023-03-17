AP: в Белом доме надеются, что ордер на арест Путина вовлечет нейтральные страны в конфликт

18 марта 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

В США надеются, что ордер на арест Путина поможет мобилизовать страны для участия в конфликте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Администрация президента США Джо Байдена надеется, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина поможет мобилизовать нейтральные страны для участия в международном конфликте. Об этом сообщили официальные лица администрации, пожелавшие остаться анонимными. «Администрация Байдена надеется, что ордер поможет мобилизовать прежде нейтральные страны для участия в конфликте. Кроме того, сейчас желание Китая выглядеть посредником в установлении мира между Россией и Украиной может рассматриваться более критически», — передает слова официальных лиц США издание Associated Press News. Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле заявили, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда. По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников МУС. По его словам, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада. Журналисты издания AP ранее сообщали, что ордер МУС на арест Путина и Львовой-Беловой вряд ли окажет серьезное влияние на позицию Китая в отношении России.

Администрация президента США Джо Байдена надеется, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина поможет мобилизовать нейтральные страны для участия в международном конфликте. Об этом сообщили официальные лица администрации, пожелавшие остаться анонимными. «Администрация Байдена надеется, что ордер поможет мобилизовать прежде нейтральные страны для участия в конфликте. Кроме того, сейчас желание Китая выглядеть посредником в установлении мира между Россией и Украиной может рассматриваться более критически», — передает слова официальных лиц США издание Associated Press News. Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле заявили, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда. По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников МУС. По его словам, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада. Журналисты издания AP ранее сообщали, что ордер МУС на арест Путина и Львовой-Беловой вряд ли окажет серьезное влияние на позицию Китая в отношении России.