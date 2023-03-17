Косачев нашел основания для введения санкций против МУС 18 марта 2023 в 02:00 Размер текста - 17 + Россия имеет право ввести жесткие санкции после решения МУС, считает Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Решение досудебной палаты МУС — беспрецедентное и вопиющее. Россия имеет все юридические основания для введения жестких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников», — написал Константин Косачев в своем telegram-канале. По мнению вице-спикера Совфеда, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада. При этом Косачев предложил России и дружественным странам создать институционального суд в альтернативу МУС. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Сенатор РФ Андрей Клишас заявлял, что на арест нет ни каких правовых оснований, потому что РФ не признает юрисдикцию данного суда. При этом в Кремле назвали постановку вопроса об аресте граждан России возмутительной. Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Решение досудебной палаты МУС — беспрецедентное и вопиющее. Россия имеет все юридические основания для введения жестких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников», — написал Константин Косачев в своем telegram-канале. По мнению вице-спикера Совфеда, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада. При этом Косачев предложил России и дружественным странам создать институционального суд в альтернативу МУС. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Сенатор РФ Андрей Клишас заявлял, что на арест нет ни каких правовых оснований, потому что РФ не признает юрисдикцию данного суда. При этом в Кремле назвали постановку вопроса об аресте граждан России возмутительной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям