Косачев нашел основания для введения санкций против МУС

Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Решение досудебной палаты МУС — беспрецедентное и вопиющее. Россия имеет все юридические основания для введения жестких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников», —
По мнению вице-спикера Совфеда, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада. При этом Косачев предложил России и дружественным странам создать институционального суд в альтернативу МУС.
Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Сенатор РФ Андрей Клишас заявлял, что на арест нет ни каких правовых оснований, потому что РФ не признает юрисдикцию данного суда. При этом в Кремле назвали постановку вопроса об аресте граждан России возмутительной.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!