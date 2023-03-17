17 марта 2023

Косачев нашел основания для введения санкций против МУС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, косачев константин, портрет
Россия имеет право ввести жесткие санкции после решения МУС, считает Косачев Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Решение досудебной палаты МУС — беспрецедентное и вопиющее. Россия имеет все юридические основания для введения жестких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников», — написал Константин Косачев в своем telegram-канале.

По мнению вице-спикера Совфеда, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада. При этом Косачев предложил России и дружественным странам создать институционального суд в альтернативу МУС.

Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Сенатор РФ Андрей Клишас заявлял, что на арест нет ни каких правовых оснований, потому что РФ не признает юрисдикцию данного суда. При этом в Кремле назвали постановку вопроса об аресте граждан России возмутительной.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Решение досудебной палаты МУС — беспрецедентное и вопиющее. Россия имеет все юридические основания для введения жестких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников», — написал Константин Косачев в своем telegram-канале. По мнению вице-спикера Совфеда, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада. При этом Косачев предложил России и дружественным странам создать институционального суд в альтернативу МУС. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Сенатор РФ Андрей Клишас заявлял, что на арест нет ни каких правовых оснований, потому что РФ не признает юрисдикцию данного суда. При этом в Кремле назвали постановку вопроса об аресте граждан России возмутительной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...