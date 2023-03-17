AP предположили, как ордер на арест Путина повлияет на визит Си Цзиньпина в Москву

AP: ордер на арест Путина не повлияет на визит Си Цзиньпина в Москву

18 марта 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина вряд ли окажет влияние на позицию Китая в отношении России, считают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой вряд ли окажет серьезное влияние на позицию Китая в отношении России. Об этом сообщили журналисты издания Associated Press News, отметив, что Китай, Россия, США и Украина не признают юрисдикцию суда. «В ближайшей перспективе ордер МУС в отношении Путина и одного из его помощников вряд ли окажет серьезное влияние на встречу или позицию Китая в отношении России. Ни Китай, ни Россия, ни США, ни Украина не ратифицировали учредительный договор МУС», — пишет издание АП. Отмечено, что ни одна из четырех стран не связана его постановлениями МУС, хотя Украина дала согласие на проведение этим судом некоторых расследований преступлений на своей территории. Издание отмечает, что при этом пятно ордера на арест может сработать против Китая и России в суде общественного мнения. Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле заявили, что постановка вопроса МУС о выдаче ордера на арест президента РФ возмутительна и Россия не признает юрисдикции этого суда. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников МУС. по его словам, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой вряд ли окажет серьезное влияние на позицию Китая в отношении России. Об этом сообщили журналисты издания Associated Press News, отметив, что Китай, Россия, США и Украина не признают юрисдикцию суда. «В ближайшей перспективе ордер МУС в отношении Путина и одного из его помощников вряд ли окажет серьезное влияние на встречу или позицию Китая в отношении России. Ни Китай, ни Россия, ни США, ни Украина не ратифицировали учредительный договор МУС», — пишет издание АП. Отмечено, что ни одна из четырех стран не связана его постановлениями МУС, хотя Украина дала согласие на проведение этим судом некоторых расследований преступлений на своей территории. Издание отмечает, что при этом пятно ордера на арест может сработать против Китая и России в суде общественного мнения. Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле заявили, что постановка вопроса МУС о выдаче ордера на арест президента РФ возмутительна и Россия не признает юрисдикции этого суда. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что Россия вправе ввести жесткие санкционные меры в отношении судей и чиновников МУС. по его словам, решение МУС демонстрирует кризис международного права, который был спровоцирован странами Запада.