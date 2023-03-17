Пермячка за сломанную руку получила 70 тысяч рублей вместо 500

18 марта 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Истец поскользнулась на наледи и сломала руку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми сломала руку и обратилась в суд с иском к компании, которая выполняет работы по содержанию и ремонту улиц. Женщина хотела взыскать материальный ущерб в размере 500 рублей, но получила 70 тысяч, говорится на сайте Мотовилихинского районного суда. «Истец обратилась в суд с иском к компании о взыскании компенсации морального вреда. Женщина шла по тротуару, поскользнулась на наледи и упала. В результате падения она получила перелом руки. В течение 50 дней истец проходила лечение, испытывала боли. Компания осуществляет работы по содержанию и ремонту улиц. Истец считает, что бездействием ответчика был причинен вред здоровью, а потому просит взыскать материальный ущерб в размере 500 рублей и расходы по оплате госпошлины», — говорится в документе. Представитель ответчика не явился в судебное заседание и был извещен надлежащим образом. Суд решил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. Ранее URA.RU писало, что жительница Перми отсудила 400 тысяч у управляющей компании. Женщина упала около подъезда и сломала ногу.

Жительница Перми сломала руку и обратилась в суд с иском к компании, которая выполняет работы по содержанию и ремонту улиц. Женщина хотела взыскать материальный ущерб в размере 500 рублей, но получила 70 тысяч, говорится на сайте Мотовилихинского районного суда. «Истец обратилась в суд с иском к компании о взыскании компенсации морального вреда. Женщина шла по тротуару, поскользнулась на наледи и упала. В результате падения она получила перелом руки. В течение 50 дней истец проходила лечение, испытывала боли. Компания осуществляет работы по содержанию и ремонту улиц. Истец считает, что бездействием ответчика был причинен вред здоровью, а потому просит взыскать материальный ущерб в размере 500 рублей и расходы по оплате госпошлины», — говорится в документе. Представитель ответчика не явился в судебное заседание и был извещен надлежащим образом. Суд решил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. Ранее URA.RU писало, что жительница Перми отсудила 400 тысяч у управляющей компании. Женщина упала около подъезда и сломала ногу.