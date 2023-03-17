Небензя поставил западу ультиматум по зерновой сделке

18 марта 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Запад должен за 60 дней снять санкции, мешающие России, заявил Василий Небензя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Западные страны должны за 60 дней, на которые продлена зерновая сделка, снять санкции, мешающие сельхозяйственному экспорту России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. «Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — передает слова постпреда ТАСС. По его словам, Россия официально уведомила украинскую и турецкую стороны, что она не против продления зерновой сделки до 18 мая. Небензя заявил, что дальнейшие шаги будут зависеть от решения вопроса со снятием санкций. Дефицит зерна на международном рынке возник с вводом санкций против РФ и после начала спецоперации на Украине. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Однако в МИД России назвали это соглашение бессмысленной из-за того, что западные страны не соблюдают ее условия. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал продлить зерновую сделку России и Украины. Он отмечал важность этого соглашения для продовольственной безопасности в мире, а также призывал сохранить условия для беспрепятственного экспорта зерна. В марте замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил после переговоров с ООН, что Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Он добавил, что дальнейшая позиция российской стороны по зерновой сделки будет зависеть от прогресса по нормализации сельхозэкспорта страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны должны за 60 дней, на которые продлена зерновая сделка, снять санкции, мешающие сельхозяйственному экспорту России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. «Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — передает слова постпреда ТАСС. По его словам, Россия официально уведомила украинскую и турецкую стороны, что она не против продления зерновой сделки до 18 мая. Небензя заявил, что дальнейшие шаги будут зависеть от решения вопроса со снятием санкций. Дефицит зерна на международном рынке возник с вводом санкций против РФ и после начала спецоперации на Украине. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Однако в МИД России назвали это соглашение бессмысленной из-за того, что западные страны не соблюдают ее условия. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал продлить зерновую сделку России и Украины. Он отмечал важность этого соглашения для продовольственной безопасности в мире, а также призывал сохранить условия для беспрепятственного экспорта зерна. В марте замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил после переговоров с ООН, что Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Он добавил, что дальнейшая позиция российской стороны по зерновой сделки будет зависеть от прогресса по нормализации сельхозэкспорта страны.