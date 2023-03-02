02 марта 2023

МИД РФ объявило о бесполезности зерновой сделки

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки
В МИД РФ назвали бесполезной зерновую сделку из-за стран Запада Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Западные страны не соблюдают условия зерновой сделки, поэтому от этих договоренностей нет смысла. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Вынуждены констатировать, предложенный [генсеком ООН Антониу] Гутеррешем, пакет договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения меморандума Россия-ООН», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

В МИД РФ подчеркнули, что американцам и европейцам нет дела до потребностей нуждающихся стран. Также в пресс-службе отметили, что большая часть зерна из Украины идет по заниженным ценам в Евросоюз.

Ранее URA.RU писало, что власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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Что такое зерновая сделка России и Украины

Мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке с вводом санкций против Российской Федерации и после начала спецоперации на Украине. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Однако страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, не получали поставок.

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Западные страны не соблюдают условия зерновой сделки, поэтому от этих договоренностей нет смысла. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. «Вынуждены констатировать, предложенный [генсеком ООН Антониу] Гутеррешем, пакет договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения меморандума Россия-ООН», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте. В МИД РФ подчеркнули, что американцам и европейцам нет дела до потребностей нуждающихся стран. Также в пресс-службе отметили, что большая часть зерна из Украины идет по заниженным ценам в Евросоюз. Ранее URA.RU писало, что власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке с вводом санкций против Российской Федерации и после начала спецоперации на Украине. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Однако страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, не получали поставок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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