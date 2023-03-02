МИД РФ объявило о бесполезности зерновой сделки

03 марта 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

В МИД РФ назвали бесполезной зерновую сделку из-за стран Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Западные страны не соблюдают условия зерновой сделки, поэтому от этих договоренностей нет смысла. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. «Вынуждены констатировать, предложенный [генсеком ООН Антониу] Гутеррешем, пакет договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения меморандума Россия-ООН», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте . В МИД РФ подчеркнули, что американцам и европейцам нет дела до потребностей нуждающихся стран. Также в пресс-службе отметили, что большая часть зерна из Украины идет по заниженным ценам в Евросоюз. Ранее URA.RU писало, что власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке с вводом санкций против Российской Федерации и после начала спецоперации на Украине. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Однако страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, не получали поставок.

Западные страны не соблюдают условия зерновой сделки, поэтому от этих договоренностей нет смысла. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. «Вынуждены констатировать, предложенный [генсеком ООН Антониу] Гутеррешем, пакет договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения меморандума Россия-ООН», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте. В МИД РФ подчеркнули, что американцам и европейцам нет дела до потребностей нуждающихся стран. Также в пресс-службе отметили, что большая часть зерна из Украины идет по заниженным ценам в Евросоюз. Ранее URA.RU писало, что власти Украины использовали зерновую сделку в качестве отмывания денег и получения нелегального заработка. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке с вводом санкций против Российской Федерации и после начала спецоперации на Украине. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Однако страны, которые сталкиваются с ощутимым продовольственным кризисом, не получали поставок.