РИАН: РФ в зоне СВО показала способность сбивать снаряды США Excalibur

18 марта 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Российские ЗРК способны сбивать снаряды США M982 Excalibur, заявил Виктор Мураховский Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) способны сбивать ракетами в воздухе управляемые артиллерийские снаряды США M982 Excalibur. Об этом сообщил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он отметил, что свои возможности ЗРК показали в ходе боевых действий на Украине. «Одной из особенностей работы российской ПВО в рамках спецоперации стало использование управляемых ракет наших ЗРК для уничтожения в воздухе высокоточных боеприпасов. В частности, зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777», — рассказал Мураховский РИА Новости. По его словам, снаряд Excalibur считается сложной целью для сопровождения и наведения, так как длиной всего 1 метр при калибре 155 миллиметров. Кроме того, из-за его прочности требуется более точное поражение артиллерийского снаряда, чтобы вывести его из строя. По информации издания, ЗРК улучшили свои показатели благодаря доработкам российских комплексов ПВО по опыту их применения в спецоперации. Ранее сообщалось, что российская армия выставила на поле боя против ВСУ беспилотник «Ланцет», который эффективно уничтожает передовые американские ракетные комплексы HIMARS. По словам обозревателя чешской газеты Lidovky Штепана Гобзы, российский БПЛА автономно и самостоятельно принимает решения на поле боя при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей. Кроме того, предприятия оборонно-промышленного комплекса начали поставки дополнительной динамической защиты для танков, стоящих на вооружении российской армии. Это улучшит устойчивость машин в бою, считают специалисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) способны сбивать ракетами в воздухе управляемые артиллерийские снаряды США M982 Excalibur. Об этом сообщил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он отметил, что свои возможности ЗРК показали в ходе боевых действий на Украине. «Одной из особенностей работы российской ПВО в рамках спецоперации стало использование управляемых ракет наших ЗРК для уничтожения в воздухе высокоточных боеприпасов. В частности, зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777», — рассказал Мураховский РИА Новости. По его словам, снаряд Excalibur считается сложной целью для сопровождения и наведения, так как длиной всего 1 метр при калибре 155 миллиметров. Кроме того, из-за его прочности требуется более точное поражение артиллерийского снаряда, чтобы вывести его из строя. По информации издания, ЗРК улучшили свои показатели благодаря доработкам российских комплексов ПВО по опыту их применения в спецоперации. Ранее сообщалось, что российская армия выставила на поле боя против ВСУ беспилотник «Ланцет», который эффективно уничтожает передовые американские ракетные комплексы HIMARS. По словам обозревателя чешской газеты Lidovky Штепана Гобзы, российский БПЛА автономно и самостоятельно принимает решения на поле боя при уклонении от зенитных орудий противника и поиске целей. Кроме того, предприятия оборонно-промышленного комплекса начали поставки дополнительной динамической защиты для танков, стоящих на вооружении российской армии. Это улучшит устойчивость машин в бою, считают специалисты.