Юрист раскрыла, чем закончится скандал с Wildberries

Юрист Зуй: ситуация с протестами в Wildberries разрешится мирно

18 марта 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Пункты выдачи заказов Wildberries начали закрываться в знак протеста против неоправданно больших штрафов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Ситуация с протестами сотрудников маркетплейса Wildberries закончится мирным разрешением конфликта. Интернет-магазин пересмотрит позицию по штрафам. Об этом заявила юрист Ирина Зуй. «Компания приостановила списания штрафов с владельцев региональных складов и с сотрудников и стала более тщательно реализовывать начисления каждого штрафа. Я полагаю, что <…> все закончится цивилизованным разрешением конфликта», — рассказала Ирина Зуй в разговоре с «Подмосковье сегодня». Ранее в компании Wildberries заявили, что восстановят сотрудничество с 15 пунктами выдачи заказов (ПВЗ) при условии, если они будут соблюдать договор-оферту. Забастовки сотрудников интернет-магазина по всей стране начались в середине марта этого года, после того, как администрация магазина начала вводить штрафы, удерживая 100% зарплаты.

Ситуация с протестами сотрудников маркетплейса Wildberries закончится мирным разрешением конфликта. Интернет-магазин пересмотрит позицию по штрафам. Об этом заявила юрист Ирина Зуй. «Компания приостановила списания штрафов с владельцев региональных складов и с сотрудников и стала более тщательно реализовывать начисления каждого штрафа. Я полагаю, что <…> все закончится цивилизованным разрешением конфликта», — рассказала Ирина Зуй в разговоре с «Подмосковье сегодня». Ранее в компании Wildberries заявили, что восстановят сотрудничество с 15 пунктами выдачи заказов (ПВЗ) при условии, если они будут соблюдать договор-оферту. Забастовки сотрудников интернет-магазина по всей стране начались в середине марта этого года, после того, как администрация магазина начала вводить штрафы, удерживая 100% зарплаты.