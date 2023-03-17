17 марта 2023

Юрист раскрыла, чем закончится скандал с Wildberries

Юрист Зуй: ситуация с протестами в Wildberries разрешится мирно
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Пункты выдачи заказов Wildberries начали закрываться в знак протеста против неоправданно больших штрафов Фото:
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Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Ситуация с протестами сотрудников маркетплейса Wildberries закончится мирным разрешением конфликта. Интернет-магазин пересмотрит позицию по штрафам. Об этом заявила юрист Ирина Зуй.

«Компания приостановила списания штрафов с владельцев региональных складов и с сотрудников и стала более тщательно реализовывать начисления каждого штрафа. Я полагаю, что <…> все закончится цивилизованным разрешением конфликта», — рассказала Ирина Зуй в разговоре с «Подмосковье сегодня».

Ранее в компании Wildberries заявили, что восстановят сотрудничество с 15 пунктами выдачи заказов (ПВЗ) при условии, если они будут соблюдать договор-оферту. Забастовки сотрудников интернет-магазина по всей стране начались в середине марта этого года, после того, как администрация магазина начала вводить штрафы, удерживая 100% зарплаты.

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Ситуация с протестами сотрудников маркетплейса Wildberries закончится мирным разрешением конфликта. Интернет-магазин пересмотрит позицию по штрафам. Об этом заявила юрист Ирина Зуй. «Компания приостановила списания штрафов с владельцев региональных складов и с сотрудников и стала более тщательно реализовывать начисления каждого штрафа. Я полагаю, что <…> все закончится цивилизованным разрешением конфликта», — рассказала Ирина Зуй в разговоре с «Подмосковье сегодня». Ранее в компании Wildberries заявили, что восстановят сотрудничество с 15 пунктами выдачи заказов (ПВЗ) при условии, если они будут соблюдать договор-оферту. Забастовки сотрудников интернет-магазина по всей стране начались в середине марта этого года, после того, как администрация магазина начала вводить штрафы, удерживая 100% зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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