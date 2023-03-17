Прокуратура заинтересовалась задержкой нескольких рейсов в Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали вылет трех лайнеров из-за метеоусловий

18 марта 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

В Кольцово 18 марта задержали три рейса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали два рейса в Москву и один в Сочи. Воздушные судна не смогли вылететь из-за тумана, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Ведомство организовало работу мобильной приемной в Кольцово. «В аэропорту Кольцово задержали вылет трех самолетов: два в Сочи и один в Москву. Причина задержек авиарейсов в Сочи — сложные метеоусловия в аэропорту прибытия — туман. Прокуратура организовала работу мобильной приемной в Кольцово», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Рейс Екатеринбург-Москва по графику должен был состояться 18 марта в 7:05, теперь самолет авиакомпании «Победа» вылетит в 16:55. Другой лайнер этой же авиакомпании должен был вылететь в Сочи в 5:55, рейс задержали до десяти утра. Вылет самолета авиакомпании Nordwing из уральской столицы должен был состояться в 8:40. Рейс задержали почти на 12 часов. Самолет вылетит в 20:05 по местному времени. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве.

В аэропорту Кольцово задержали два рейса в Москву и один в Сочи. Воздушные судна не смогли вылететь из-за тумана, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Ведомство организовало работу мобильной приемной в Кольцово. «В аэропорту Кольцово задержали вылет трех самолетов: два в Сочи и один в Москву. Причина задержек авиарейсов в Сочи — сложные метеоусловия в аэропорту прибытия — туман. Прокуратура организовала работу мобильной приемной в Кольцово», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Рейс Екатеринбург-Москва по графику должен был состояться 18 марта в 7:05, теперь самолет авиакомпании «Победа» вылетит в 16:55. Другой лайнер этой же авиакомпании должен был вылететь в Сочи в 5:55, рейс задержали до десяти утра. Вылет самолета авиакомпании Nordwing из уральской столицы должен был состояться в 8:40. Рейс задержали почти на 12 часов. Самолет вылетит в 20:05 по местному времени. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве.