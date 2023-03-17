17 марта 2023

Челябинцы пожаловались губернатору на стаи бродячих собак, которые пугают детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворняги. Собаки. Бродячие животные. Челябинск, собаки, бездомные животные, дворняги, бродячие животные
Жители АМЗ говорят, что собаки не дают детям прохода Фото:

Жители челябинского микрорайона АМЗ пожаловались губернатору Алексею Текслеру на стаи бездомными собак, которые не дают прохода детям. Они боятся, что животные нападут на людей.

«Сегодня стая собак окружила, облаяла и сильно напугала моего сына, который возвращался с тренировки из спортивной школы №11 (Большой переулок, 11). Только благодаря водителю машины, который проезжал мимо и просигналил, собаки убежали. В стае было 10-12 собак, сын сильно испугался, до слез», — написала горожанка Ольга Рагульская в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отметила, что в микрорайоне АМЗ напряженная ситуация с бездомными собаками. По ее словам, животные буквально повсюду — в местном лесу, во дворах жилых домов, на детских площадках. Местные жители уже жаловались на бездомных собак, после чего их забрали, чипировали и выпустили обратно. Животные продолжают пугать детей, которые живут в микрорайоне и ходят на тренировки в спортшколу.

Случай нападения бездомных собак на детей участились весной. Так, за последние несколько дней произошло два инцидента в Троицке, пострадали двое детей. Жителям региона запретили прикармливать бездомных собак в местах общего пользования, поскольку это привлекает стаи животных, которые могут быть агрессивными. После череды нападений бездомных животных на людей глава Коркино Наталья Лощинина предложила пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными».

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Жители челябинского микрорайона АМЗ пожаловались губернатору Алексею Текслеру на стаи бездомными собак, которые не дают прохода детям. Они боятся, что животные нападут на людей. «Сегодня стая собак окружила, облаяла и сильно напугала моего сына, который возвращался с тренировки из спортивной школы №11 (Большой переулок, 11). Только благодаря водителю машины, который проезжал мимо и просигналил, собаки убежали. В стае было 10-12 собак, сын сильно испугался, до слез», — написала горожанка Ольга Рагульская в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что в микрорайоне АМЗ напряженная ситуация с бездомными собаками. По ее словам, животные буквально повсюду — в местном лесу, во дворах жилых домов, на детских площадках. Местные жители уже жаловались на бездомных собак, после чего их забрали, чипировали и выпустили обратно. Животные продолжают пугать детей, которые живут в микрорайоне и ходят на тренировки в спортшколу. Случай нападения бездомных собак на детей участились весной. Так, за последние несколько дней произошло два инцидента в Троицке, пострадали двое детей. Жителям региона запретили прикармливать бездомных собак в местах общего пользования, поскольку это привлекает стаи животных, которые могут быть агрессивными. После череды нападений бездомных животных на людей глава Коркино Наталья Лощинина предложила пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными».
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