Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак в Коркино

01 января 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Собаки регулярно кусают местных жителей (фото из архива) Фото: читатель URA.RU © URA.RU На администрацию Коркино Челябинской области будет заведено уголовное дело по факту непринятия мер по отлову агрессивных собак. Такое поручение дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что сообщения о нападении стаи агрессивных собак в Коркино на местных жителей, в том числе детей, были размещены в соцсетях. Местные жители пожаловались на бездействие властей после многочисленных обращений. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль ведомства. Ранее стало известно о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей ребенку, на которую в Коркино напали бездомные собаки. С соответствующим иском в отношении местных властей в суд обратилась прокуратура региона.

На администрацию Коркино Челябинской области будет заведено уголовное дело по факту непринятия мер по отлову агрессивных собак. Такое поручение дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что сообщения о нападении стаи агрессивных собак в Коркино на местных жителей, в том числе детей, были размещены в соцсетях. Местные жители пожаловались на бездействие властей после многочисленных обращений. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль ведомства. Ранее стало известно о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей ребенку, на которую в Коркино напали бездомные собаки. С соответствующим иском в отношении местных властей в суд обратилась прокуратура региона.