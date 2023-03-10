10 марта 2023

Бродячие собаки напали на ребенка в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, собаки, бродячие собаки, лайка
Мальчик шел в школу, когда на него набросился бездомный пес Фото:

Бездомный пес напал на школьника в городе Троицке Челябинской области. Ребенок получил травмы, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«По предварительной информации, мальчик в поселке ГРЭС шел в школу, когда на него напала бродячая собака. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — уточнили в СК.

Следователи устанавливают лица, которые несут ответственность за отлов бродячих животных. Им предстоит выяснить, по каким причинам агрессивная собака находилась вблизи школы.

Ранее сообщалось о нападении агрессивных собак на ребенка в Коркино. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после этого поручил завести дело на мэрию города по факту непринятия мер по отлову агрессивных собак. Глава Коркино Наталья Лощинина в ответ на претензии СКР предложила пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными». В рамках закона власти отлавливают собак, кастрируют их, чипируют и отпускают. Эти действия не гарантируют, что животные не будут нападать на людей в дальнейшем.

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Бездомный пес напал на школьника в городе Троицке Челябинской области. Ребенок получил травмы, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. «По предварительной информации, мальчик в поселке ГРЭС шел в школу, когда на него напала бродячая собака. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — уточнили в СК. Следователи устанавливают лица, которые несут ответственность за отлов бродячих животных. Им предстоит выяснить, по каким причинам агрессивная собака находилась вблизи школы. Ранее сообщалось о нападении агрессивных собак на ребенка в Коркино. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после этого поручил завести дело на мэрию города по факту непринятия мер по отлову агрессивных собак. Глава Коркино Наталья Лощинина в ответ на претензии СКР предложила пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными». В рамках закона власти отлавливают собак, кастрируют их, чипируют и отпускают. Эти действия не гарантируют, что животные не будут нападать на людей в дальнейшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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