Бродячие собаки напали на ребенка в Челябинской области

11 марта 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Мальчик шел в школу, когда на него набросился бездомный пес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бездомный пес напал на школьника в городе Троицке Челябинской области. Ребенок получил травмы, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. «По предварительной информации, мальчик в поселке ГРЭС шел в школу, когда на него напала бродячая собака. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — уточнили в СК. Следователи устанавливают лица, которые несут ответственность за отлов бродячих животных. Им предстоит выяснить, по каким причинам агрессивная собака находилась вблизи школы. Ранее сообщалось о нападении агрессивных собак на ребенка в Коркино. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после этого поручил завести дело на мэрию города по факту непринятия мер по отлову агрессивных собак. Глава Коркино Наталья Лощинина в ответ на претензии СКР предложила пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными». В рамках закона власти отлавливают собак, кастрируют их, чипируют и отпускают. Эти действия не гарантируют, что животные не будут нападать на людей в дальнейшем.

Бездомный пес напал на школьника в городе Троицке Челябинской области. Ребенок получил травмы, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. «По предварительной информации, мальчик в поселке ГРЭС шел в школу, когда на него напала бродячая собака. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — уточнили в СК. Следователи устанавливают лица, которые несут ответственность за отлов бродячих животных. Им предстоит выяснить, по каким причинам агрессивная собака находилась вблизи школы. Ранее сообщалось о нападении агрессивных собак на ребенка в Коркино. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после этого поручил завести дело на мэрию города по факту непринятия мер по отлову агрессивных собак. Глава Коркино Наталья Лощинина в ответ на претензии СКР предложила пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными». В рамках закона власти отлавливают собак, кастрируют их, чипируют и отпускают. Эти действия не гарантируют, что животные не будут нападать на людей в дальнейшем.