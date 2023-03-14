14 марта 2023

Власти запретили челябинцам кормить бездомных собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Административный центр Коми-Пермяцкого округа. Кудымкар, пес, бродячие собаки, бездомные
Бездомных животных нельзя кормить в местах общего пользования в границах населенных пунктов Фото:

В Челябинской области жителям запретили прикармливать бездомных собак в местах общего пользования. Как следует из опубликованного 15 марта приказа минсельхоза региона, также вне приютов теперь нельзя оборудовать места содержания бездомных животных.

«При обращении с животными без владельцев не допускается прикорм в местах общего пользования на территории населенных пунктов. Нельзя оборудовать места содержания, не являющиеся приютами животных без владельцев», — отмечается в документе на официальном интернет-портале правовой информации

Жителям запретили укрывать таких животных от специализированных организаций и возвращать их на свободу в тех местах, на которые укажут местные власти. Муниципалитетам предстоит ежеквартально отчитываться в министерство обо всех случаях причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Отягчающим обстоятельством названо проявление животным немотивированной агрессии. Кошку или собаку с такими признаками на свободу не выпустят. При этом мотивированным агрессивным поведением названы тяжелые условия жизни и состояние животного.

В январе минсельхоз региона запретил пьяным жителям выводить собак на прогулку. Также выгуливать собак выше 40 см в холке стало нельзя детям в возрасте до 14 лет.

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В Челябинской области жителям запретили прикармливать бездомных собак в местах общего пользования. Как следует из опубликованного 15 марта приказа минсельхоза региона, также вне приютов теперь нельзя оборудовать места содержания бездомных животных. «При обращении с животными без владельцев не допускается прикорм в местах общего пользования на территории населенных пунктов. Нельзя оборудовать места содержания, не являющиеся приютами животных без владельцев», — отмечается в документе на официальном интернет-портале правовой информации Жителям запретили укрывать таких животных от специализированных организаций и возвращать их на свободу в тех местах, на которые укажут местные власти. Муниципалитетам предстоит ежеквартально отчитываться в министерство обо всех случаях причинения вреда жизни или здоровью граждан. Отягчающим обстоятельством названо проявление животным немотивированной агрессии. Кошку или собаку с такими признаками на свободу не выпустят. При этом мотивированным агрессивным поведением названы тяжелые условия жизни и состояние животного. В январе минсельхоз региона запретил пьяным жителям выводить собак на прогулку. Также выгуливать собак выше 40 см в холке стало нельзя детям в возрасте до 14 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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