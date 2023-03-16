Стая бродячих собак напала на девочку в Троицке. Фото

16 марта 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

В Троицке за несколько дней бродячие псы покусали двоих детей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Свора бездомных собак напала на девочку в поселке ГРЭС в Троицке (Челябинская область). Мать пострадавшего ребенка пожаловалась на ситуацию с бродячими животными губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. «В поселке ГРЭС мою дочь укусила уличная бродячая собака. Она была из стаи, где их пять штук. Это уже не первый случай, стаю кормит женщина, которая проживает в Троицке», — написала мать девочки в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Это уже второй случай нападения собак на детей в Троицке за последние несколько дней. Так, 11 марта стало известно, что бездомные собаки напали на школьника в поселке ГРЭС, когда он шел на занятия. Инцидент расследует СКР. Напомним, после череды нападений бездомных животных на людей глава Коркино Наталья Лощинина предложила пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными». В рамках закона власти отлавливают собак, кастрируют их, чипируют и отпускают. Эти действия не гарантируют, что животные не будут нападать на людей в дальнейшем. Паблик «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте» Жительница поселка ГРЭС утверждает, что бродячих собак подкармливают местные любители животных Паблик «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте»

Свора бездомных собак напала на девочку в поселке ГРЭС в Троицке (Челябинская область). Мать пострадавшего ребенка пожаловалась на ситуацию с бродячими животными губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. «В поселке ГРЭС мою дочь укусила уличная бродячая собака. Она была из стаи, где их пять штук. Это уже не первый случай, стаю кормит женщина, которая проживает в Троицке», — написала мать девочки в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Это уже второй случай нападения собак на детей в Троицке за последние несколько дней. Так, 11 марта стало известно, что бездомные собаки напали на школьника в поселке ГРЭС, когда он шел на занятия. Инцидент расследует СКР. Напомним, после череды нападений бездомных животных на людей глава Коркино Наталья Лощинина предложила пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными». В рамках закона власти отлавливают собак, кастрируют их, чипируют и отпускают. Эти действия не гарантируют, что животные не будут нападать на людей в дальнейшем.