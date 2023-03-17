Полицейские поймали объявленного в розыск курганца

Уклоняющегося от наказания нарушителя задержали полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Зауралье был задержан нарушитель, который скрывался от судебного заседания и был объявлен в розыск. Ранее мужчина «причинил телесные повреждения гражданину, которые повлекли вред здоровью», пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудниками полиции задержан правонарушитель, уклоняющийся от наказания. Мужчина скрывался от судебного заседания, в связи с чем был объявлен в розыск», — указано на сайте ведомства.

Судимому за совершение грабежа, разбоя и применения насилия в отношении представителя власти, а позже освобожденному из тюрьмы жителю областного центра грозит новый срок до одного года. Сейчас силовики решают вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.

О том, что сбежавшему от суда курганцу ужесточили наказание, URA.RU писало ранее. Мужчина был признан виновным в четырех эпизодах о незаконном присвоении денежных средств.