17 марта 2023
16 марта 2023

Полицейские поймали объявленного в розыск курганца

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Уклоняющегося от наказания нарушителя задержали полицейские Фото:

В Зауралье был задержан нарушитель, который скрывался от судебного заседания и был объявлен в розыск. Ранее мужчина «причинил телесные повреждения гражданину, которые повлекли вред здоровью», пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудниками полиции задержан правонарушитель, уклоняющийся от наказания. Мужчина скрывался от судебного заседания, в связи с чем был объявлен в розыск», — указано на сайте ведомства.

Судимому за совершение грабежа, разбоя и применения насилия в отношении представителя власти, а позже освобожденному из тюрьмы жителю областного центра грозит новый срок до одного года. Сейчас силовики решают вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.

О том, что сбежавшему от суда курганцу ужесточили наказание, URA.RU писало ранее. Мужчина был признан виновным в четырех эпизодах о незаконном присвоении денежных средств.

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В Зауралье был задержан нарушитель, который скрывался от судебного заседания и был объявлен в розыск. Ранее мужчина «причинил телесные повреждения гражданину, которые повлекли вред здоровью», пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудниками полиции задержан правонарушитель, уклоняющийся от наказания. Мужчина скрывался от судебного заседания, в связи с чем был объявлен в розыск», — указано на сайте ведомства. Судимому за совершение грабежа, разбоя и применения насилия в отношении представителя власти, а позже освобожденному из тюрьмы жителю областного центра грозит новый срок до одного года. Сейчас силовики решают вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. О том, что сбежавшему от суда курганцу ужесточили наказание, URA.RU писало ранее. Мужчина был признан виновным в четырех эпизодах о незаконном присвоении денежных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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