Полицейские поймали объявленного в розыск курганца

В Зауралье был задержан нарушитель, который скрывался от судебного заседания и был объявлен в розыск. Ранее мужчина «причинил телесные повреждения гражданину, которые повлекли вред здоровью», пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Сотрудниками полиции задержан правонарушитель, уклоняющийся от наказания. Мужчина скрывался от судебного заседания, в связи с чем был объявлен в розыск», — указано на сайте ведомства.
Судимому за совершение грабежа, разбоя и применения насилия в отношении представителя власти, а позже освобожденному из тюрьмы жителю областного центра грозит новый срок до одного года. Сейчас силовики решают вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.
О том, что сбежавшему от суда курганцу ужесточили наказание, URA.RU писало ранее. Мужчина был признан виновным в четырех эпизодах о незаконном присвоении денежных средств.
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