Сбежавшему за границу от суда курганцу ужесточили наказание за мошенничество

Евгению Рассказову увеличили размер штрафа за мошенничество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд увеличил размер штрафа за мошенничество сбежавшему за границу от суда Евгению Рассказову. Информацию сообщили в пресс-службе суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда <…> приговор изменила. <…> Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Рассказову Е.А. наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — рассказали в суде. В настоящее время Рассказов скрывается от суда по другому делу за границей.

Рассказов был признан виновным по четырем эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ с присвоением денежных средств, выделенных на проведение соревнований. Ущерб составил около 229 тысяч рублей. Экс-руководителя курганской федерации футбола приговорили к 2,5 года лишения свободы условно и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

По результатам апелляционного заседания Рассказову назначили новые штрафы — по 200 тысяч за каждый из эпизодов. Окончательный размер денежного взыскания утвердили в размере 300 тысяч рублей. Остальную часть приговора оставили в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший спортивный функционер не явился на суд по делу о мошенничестве. Выяснилось, что он уехал за границу, находясь под подпиской о невыезде. Рассказова объявили в розыск.