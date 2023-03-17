Авария произошла на проспекте Космонавтов
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов парализовано движение трамваев из-за случившегося ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
«На проспекте Космонавтов остановились трамваи. Причиной стало столкновение двух машин на путях», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво».
По данным telegram-канала, в ДТП столкнулись фура и белая иномарка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве обещали прокомментировать инцидент позднее.
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