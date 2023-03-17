В Екатеринбурге из-за ДТП остановились трамваи. Фото

18 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Авария произошла на проспекте Космонавтов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов парализовано движение трамваев из-за случившегося ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. «На проспекте Космонавтов остановились трамваи. Причиной стало столкновение двух машин на путях», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво». По данным telegram-канала, в ДТП столкнулись фура и белая иномарка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве обещали прокомментировать инцидент позднее. Фото: Дмитрий Исмагулов, соцсети Фото: Дмитрий Исмагулов, соцсети

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов парализовано движение трамваев из-за случившегося ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. «На проспекте Космонавтов остановились трамваи. Причиной стало столкновение двух машин на путях», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво». По данным telegram-канала, в ДТП столкнулись фура и белая иномарка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве обещали прокомментировать инцидент позднее.