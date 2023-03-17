17 марта 2023

В Екатеринбурге из-за ДТП остановились трамваи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города во время вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, екатеринбург , трамвай, пустой город
Авария произошла на проспекте Космонавтов Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов парализовано движение трамваев из-за случившегося ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

«На проспекте Космонавтов остановились трамваи. Причиной стало столкновение двух машин на путях», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво».

По данным telegram-канала, в ДТП столкнулись фура и белая иномарка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве обещали прокомментировать инцидент позднее.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов парализовано движение трамваев из-за случившегося ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. «На проспекте Космонавтов остановились трамваи. Причиной стало столкновение двух машин на путях», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво». По данным telegram-канала, в ДТП столкнулись фура и белая иномарка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве обещали прокомментировать инцидент позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...