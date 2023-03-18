В Раде анонсировали скорое решение командования ВСУ по Бахмуту

ВСУ могут либо организовать наступление, либо отступить, предполагает Роман Костенко Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ближайшее время Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно либо уходить из Бахмута (Артемовска) или организовывать контрнаступление. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Противник [ВС РФ] сужает эти клещи [оцепление] и скоро перед нашим командованием встанет вопрос, чтобы принимать решения. А решений может быть немного. Отходить <…> чтобы они [российские солдаты] не закрыли нас в Бахмуте. Или делать контрнаступление для того, чтобы разорвать эти клещи», — подчеркнул Роман Костенко в интервью украинскому журналу New Voice. По его словам, второй вариант бы мог позволить сохранить пути для логистики и подкрепления.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер предположил, что после разгрома в Бахмуте украинские войска отступят до Днепра. Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВСУ пытались войти в Бахмут из Часова Яра, пишет RT.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С августа прошлого года проходят бои за город Бахмут, в которых помимо бойцов российской армии участвуют бойцы из ЧВК «Вагнер». Основатель компании Евгений Пригожин уточнил, что его военное подразделение не потеряло ни метра освобожденной в Донбассе территории, передают «Дни.ру».