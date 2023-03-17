Экс-разведчик ВС США рассказал, куда отступят ВСУ из Бахмута

Экс-разведчик ВС США Шаффер: ВСУ отступят до Днепра после разгрома в Артемовске

17 марта 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

ВСУ может отступить вплоть до Днепра после разгрома группировки в Артемовске Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие могут отступить до Днепра после разгрома группировки в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. «Украинская армия может отступить вплоть до Днепра после разгрома группировки в Артемовске. Подразделения ВСУ, предназначенные для удержания второй и третьей линии обороны, уже перемолоты в этом районе», — сказал Тони Шаффер журналисту Стивену Гарднеру. По его словам, подразделения ВСУ так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут продолжить оборону. При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел, отметил Шаффер. Ранее, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины, Владимир Зеленский принял решение о продолжении удержания Бахмута. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ на этой территории. По его словам, российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш», а также выдавили украинских боевиков из северных и южных районов города.

Украинские военнослужащие могут отступить до Днепра после разгрома группировки в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. «Украинская армия может отступить вплоть до Днепра после разгрома группировки в Артемовске. Подразделения ВСУ, предназначенные для удержания второй и третьей линии обороны, уже перемолоты в этом районе», — сказал Тони Шаффер журналисту Стивену Гарднеру. По его словам, подразделения ВСУ так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут продолжить оборону. При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел, отметил Шаффер. Ранее, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины, Владимир Зеленский принял решение о продолжении удержания Бахмута. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ на этой территории. По его словам, российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш», а также выдавили украинских боевиков из северных и южных районов города.