Экс-разведчик ВС США рассказал, куда отступят ВСУ из Бахмута

Экс-разведчик ВС США Шаффер: ВСУ отступят до Днепра после разгрома в Артемовске
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ВСУ может отступить вплоть до Днепра после разгрома группировки в Артемовске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие могут отступить до Днепра после разгрома группировки в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

«Украинская армия может отступить вплоть до Днепра после разгрома группировки в Артемовске. Подразделения ВСУ, предназначенные для удержания второй и третьей линии обороны, уже перемолоты в этом районе», — сказал Тони Шаффер журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, подразделения ВСУ так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут продолжить оборону. При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел, отметил Шаффер.

Ранее, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины, Владимир Зеленский принял решение о продолжении удержания Бахмута. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ на этой территории. По его словам, российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш», а также выдавили украинских боевиков из северных и южных районов города.

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Украинские военнослужащие могут отступить до Днепра после разгрома группировки в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. «Украинская армия может отступить вплоть до Днепра после разгрома группировки в Артемовске. Подразделения ВСУ, предназначенные для удержания второй и третьей линии обороны, уже перемолоты в этом районе», — сказал Тони Шаффер журналисту Стивену Гарднеру. По его словам, подразделения ВСУ так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут продолжить оборону. При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел, отметил Шаффер. Ранее, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины, Владимир Зеленский принял решение о продолжении удержания Бахмута. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ на этой территории. По его словам, российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш», а также выдавили украинских боевиков из северных и южных районов города.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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