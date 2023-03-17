17 марта 2023

В Тюмени автомобиль сбил пятилетнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание росреестра. Курган, пешеходный переход, дорожный знак
Мальчика сбили на пешеходном переходе Фото:

В Тюмени на улице Московский тракт автомобиль сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«5-летний мальчик сбит сегодня автомобилем „Рено“ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт», — сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

Отмечается, что мальчик переходил дорогу вместе с мамой и сестрой. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тюмени на улице Московский тракт автомобиль сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «5-летний мальчик сбит сегодня автомобилем „Рено“ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт», — сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, ребенок не пострадал. Отмечается, что мальчик переходил дорогу вместе с мамой и сестрой. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...