В Тюмени автомобиль сбил пятилетнего мальчика

Мальчика сбили на пешеходном переходе
В Тюмени на улице Московский тракт автомобиль сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«5-летний мальчик сбит сегодня автомобилем „Рено“ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт», — сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, ребенок не пострадал.
Отмечается, что мальчик переходил дорогу вместе с мамой и сестрой. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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