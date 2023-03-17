В Тюмени автомобиль сбил пятилетнего мальчика

18 марта 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Мальчика сбили на пешеходном переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на улице Московский тракт автомобиль сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «5-летний мальчик сбит сегодня автомобилем „Рено“ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт», — сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, ребенок не пострадал. Отмечается, что мальчик переходил дорогу вместе с мамой и сестрой. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Тюмени на улице Московский тракт автомобиль сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «5-летний мальчик сбит сегодня автомобилем „Рено“ на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт», — сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, ребенок не пострадал. Отмечается, что мальчик переходил дорогу вместе с мамой и сестрой. Обстоятельства аварии устанавливаются.