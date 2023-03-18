Зеленский ввел санкции против Асада. Скрин

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский внес в санкционный список Башара Асада Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список президента Сирии Башара Асада. Указ Зеленского опубликован на его официальном сайте.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сообщается в Указе. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, Башар Асад находится в списке на 280 месте. Санкции будут действовать 10 лет.

Башар Асад попал в санкционный список Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список президента Сирии Башара Асада. Указ Зеленского опубликован на его официальном сайте. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сообщается в Указе. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, Башар Асад находится в списке на 280 месте. Санкции будут действовать 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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