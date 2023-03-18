Владимир Зеленский внес в санкционный список Башара Асада Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список президента Сирии Башара Асада. Указ Зеленского опубликован на его официальном сайте.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сообщается в Указе. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, Башар Асад находится в списке на 280 месте. Санкции будут действовать 10 лет.