Владимир Зеленский внес в санкционный список Башара Асада
Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список президента Сирии Башара Асада. Указ Зеленского опубликован на его официальном сайте.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сообщается в Указе. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, Башар Асад находится в списке на 280 месте. Санкции будут действовать 10 лет.
Башар Асад попал в санкционный список Украины
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