Россиянам назвали пять самых полезных продуктов весной

«Ридус»: весной лучше отказаться от тяжелой пищи и перейти на здоровое питание
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Блюда нового меню ресторана «Куршавель». Екатеринбург, салат, блюдо, свекла, еда
Со свеклой можно приготовить множество полезных салатов Фото:

Чтобы улучшить свое питание, россиянам следует убрать из рациона тяжелую пищу и перейти на более полезные продукты. Для обогащения рациона подойдут листовая зелень, спаржа, свекла, редис, авокадо.

«Листовая зелень (руккола, шпинат, пекинская капуста, мангольд и так далее) является идеальной весенней едой. Зелень помогает уменьшить воспаление, улучшает гидратацию кожи и всего организма, обеспечивает ударной дозой витаминов и других полезных веществ, таких как витамины A и K, фолиевая кислота, хлорофилл и клетчатка», — передает интернет-издание «Ридус». Зелень можно использовать для приготовления салатов.

В спарже содержится большое количество меди и других полезных для организма веществ и витаминов. Они улучшают свертываемость крови, укрепляют состояние сердца и костей. Отмечается, что спаржа готовится довольно быстро и просто.

Свекла полезна тем, что нормализует артериальное давление. Она также улучшает выносливость, которая пригодится во время занятия спортом. Со свеклой можно приготовить салаты и вторые блюда.

Употребление редиса улучшает работу печени и желудка и увлажняет кожу. Редис отлично сочетается с другими овощами, травами, твердыми сырами, крупами, и фруктами.

В авокадо содержится полезные для организма жирные кислоты. Они важны ждя работы сердца и мозга. Мякоть этого фрукта содержит витамины A и E, которые необходимы для здоровья глаз и кожи.

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Чтобы улучшить свое питание, россиянам следует убрать из рациона тяжелую пищу и перейти на более полезные продукты. Для обогащения рациона подойдут листовая зелень, спаржа, свекла, редис, авокадо. «Листовая зелень (руккола, шпинат, пекинская капуста, мангольд и так далее) является идеальной весенней едой. Зелень помогает уменьшить воспаление, улучшает гидратацию кожи и всего организма, обеспечивает ударной дозой витаминов и других полезных веществ, таких как витамины A и K, фолиевая кислота, хлорофилл и клетчатка», — передает интернет-издание «Ридус». Зелень можно использовать для приготовления салатов. В спарже содержится большое количество меди и других полезных для организма веществ и витаминов. Они улучшают свертываемость крови, укрепляют состояние сердца и костей. Отмечается, что спаржа готовится довольно быстро и просто. Свекла полезна тем, что нормализует артериальное давление. Она также улучшает выносливость, которая пригодится во время занятия спортом. Со свеклой можно приготовить салаты и вторые блюда. Употребление редиса улучшает работу печени и желудка и увлажняет кожу. Редис отлично сочетается с другими овощами, травами, твердыми сырами, крупами, и фруктами. В авокадо содержится полезные для организма жирные кислоты. Они важны ждя работы сердца и мозга. Мякоть этого фрукта содержит витамины A и E, которые необходимы для здоровья глаз и кожи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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