Россиянам назвали пять самых полезных продуктов весной

«Ридус»: весной лучше отказаться от тяжелой пищи и перейти на здоровое питание

Со свеклой можно приготовить множество полезных салатов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чтобы улучшить свое питание, россиянам следует убрать из рациона тяжелую пищу и перейти на более полезные продукты. Для обогащения рациона подойдут листовая зелень, спаржа, свекла, редис, авокадо.

«Листовая зелень (руккола, шпинат, пекинская капуста, мангольд и так далее) является идеальной весенней едой. Зелень помогает уменьшить воспаление, улучшает гидратацию кожи и всего организма, обеспечивает ударной дозой витаминов и других полезных веществ, таких как витамины A и K, фолиевая кислота, хлорофилл и клетчатка», — передает интернет-издание «Ридус». Зелень можно использовать для приготовления салатов.

В спарже содержится большое количество меди и других полезных для организма веществ и витаминов. Они улучшают свертываемость крови, укрепляют состояние сердца и костей. Отмечается, что спаржа готовится довольно быстро и просто.

Свекла полезна тем, что нормализует артериальное давление. Она также улучшает выносливость, которая пригодится во время занятия спортом. Со свеклой можно приготовить салаты и вторые блюда.

Употребление редиса улучшает работу печени и желудка и увлажняет кожу. Редис отлично сочетается с другими овощами, травами, твердыми сырами, крупами, и фруктами.

В авокадо содержится полезные для организма жирные кислоты. Они важны ждя работы сердца и мозга. Мякоть этого фрукта содержит витамины A и E, которые необходимы для здоровья глаз и кожи.