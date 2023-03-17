Зеленский ввел санкции против пермского оборонного завода

Санкции Владимира Зеленского рассчитаны на 10 лет
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы.
«Пункт 88. ФКП „Пермский пороховой завод“. Город Пермь, ул. Гальперина, 11», — указано в документе.
В новый санкционный список Зеленского попали 300 физлиц. Санкции будут действовать десять лет.
Ранее в персональный санкционный список президента Украины попал гендиректор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов. Зеленский также вводил санкции против высокопоставленного пермского церковнослужителя.
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