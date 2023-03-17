Зеленский ввел санкции против пермского оборонного завода

18 марта 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Санкции Владимира Зеленского рассчитаны на 10 лет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы. «Пункт 88. ФКП „Пермский пороховой завод“. Город Пермь, ул. Гальперина, 11», — указано в документе. В новый санкционный список Зеленского попали 300 физлиц. Санкции будут действовать десять лет. Ранее в персональный санкционный список президента Украины попал гендиректор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов. Зеленский также вводил санкции против высокопоставленного пермского церковнослужителя.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы. «Пункт 88. ФКП „Пермский пороховой завод“. Город Пермь, ул. Гальперина, 11», — указано в документе. В новый санкционный список Зеленского попали 300 физлиц. Санкции будут действовать десять лет. Ранее в персональный санкционный список президента Украины попал гендиректор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов. Зеленский также вводил санкции против высокопоставленного пермского церковнослужителя.