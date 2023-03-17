17 марта 2023

Зеленский ввел санкции против пермского оборонного завода

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Санкции Владимира Зеленского рассчитаны на 10 лет Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы.

«Пункт 88. ФКП „Пермский пороховой завод“. Город Пермь, ул. Гальперина, 11», — указано в документе.

В новый санкционный список Зеленского попали 300 физлиц. Санкции будут действовать десять лет.

Ранее в персональный санкционный список президента Украины попал гендиректор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов. Зеленский также вводил санкции против высокопоставленного пермского церковнослужителя.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы. «Пункт 88. ФКП „Пермский пороховой завод“. Город Пермь, ул. Гальперина, 11», — указано в документе. В новый санкционный список Зеленского попали 300 физлиц. Санкции будут действовать десять лет. Ранее в персональный санкционный список президента Украины попал гендиректор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов. Зеленский также вводил санкции против высокопоставленного пермского церковнослужителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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