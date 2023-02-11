Новый директор пермского завода попал под санкции Зеленского

Генеральный директор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов попал под санкции Украины. Указ о введении санкций против 200 российских представителей опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“. <…> Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению. <…> Димухамедов Руслан Рафкатович, 1976 г. р.», — указано в документе.
Выходец из структур «Росатома» Руслан Димухамедов стал руководителем магниевого завода в Соликамске в январе этого года. Его назначили на эту должность сроком на два года. Ранее сообщалось о том, что местные власти хотят привлечь Димухамедова к развитию Соликамска.
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