Новый директор пермского завода попал под санкции Зеленского

Владимир Зеленский ввел санкции против гендиректора Соликамского магниевого завода

Зеленский ввел санкции против гендиректора ОАО «СМЗ» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Генеральный директор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов попал под санкции Украины. Указ о введении санкций против 200 российских представителей опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“. <…> Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению. <…> Димухамедов Руслан Рафкатович, 1976 г. р.», — указано в документе.

Выходец из структур «Росатома» Руслан Димухамедов стал руководителем магниевого завода в Соликамске в январе этого года. Его назначили на эту должность сроком на два года. Ранее сообщалось о том, что местные власти хотят привлечь Димухамедова к развитию Соликамска.