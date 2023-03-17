17 марта 2023

Владимир Зеленский ввел санкции против свердловских бизнесменов

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский ввел санкции против шести свердловских бизнесменов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта ввел санкции против нескольких свердловских бизнесменов. Под ограничения попали: Ирина Кадникова («УралАвиаСервис»), Владимир Коробко (Верхнетуринский машиностроительный завод), Олег Емельянов («Завод №9»), Дмитрий Семизоров («Уралтрансмаш»), Андрей Терликов (УКБТМ) и Дмитрий Скоропупов («Уралкриомаш»). Указ опубликован на сайте Зеленского.

«Пункт 52 — Кадникова Ирина Викторовна, №117 — Коробко Владимир Петрович, №123 — Емельянов Олег Борисович. №128 — Терликов Андрей Леонидович, №130 — Коропупов Дмитрий Александрович», — следует из указа.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против двух свердловских заводов. Под ограничения украинского лидера попали Верхнетуринский машиностроительный завод и 144-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ).

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Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта ввел санкции против нескольких свердловских бизнесменов. Под ограничения попали: Ирина Кадникова («УралАвиаСервис»), Владимир Коробко (Верхнетуринский машиностроительный завод), Олег Емельянов («Завод №9»), Дмитрий Семизоров («Уралтрансмаш»), Андрей Терликов (УКБТМ) и Дмитрий Скоропупов («Уралкриомаш»). Указ опубликован на сайте Зеленского. «Пункт 52 — Кадникова Ирина Викторовна, №117 — Коробко Владимир Петрович, №123 — Емельянов Олег Борисович. №128 — Терликов Андрей Леонидович, №130 — Коропупов Дмитрий Александрович», — следует из указа. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против двух свердловских заводов. Под ограничения украинского лидера попали Верхнетуринский машиностроительный завод и 144-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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