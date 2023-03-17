Владимир Зеленский ввел санкции против свердловских бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта ввел санкции против нескольких свердловских бизнесменов. Под ограничения попали: Ирина Кадникова («УралАвиаСервис»), Владимир Коробко (Верхнетуринский машиностроительный завод), Олег Емельянов («Завод №9»), Дмитрий Семизоров («Уралтрансмаш»), Андрей Терликов (УКБТМ) и Дмитрий Скоропупов («Уралкриомаш»). Указ опубликован на сайте Зеленского.
«Пункт 52 — Кадникова Ирина Викторовна, №117 — Коробко Владимир Петрович, №123 — Емельянов Олег Борисович. №128 — Терликов Андрей Леонидович, №130 — Коропупов Дмитрий Александрович», — следует из указа.
Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против двух свердловских заводов. Под ограничения украинского лидера попали Верхнетуринский машиностроительный завод и 144-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ).
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