17 марта 2023

Зеленский ввел санкции против свердловских заводов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Санкции Владимира Зеленского будут действовать десять лет Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта ввел санкции против Верхнетуринского машиностроительного завода и Екатеринбургского 144-го бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ). Указ украинского лидера опубликован на его официальном сайте.

«Место №85 — Акционерное общество «144 бронетанковый ремонтный завод», №130 — АО «Верхнетуринский машиностроительный завод», — следует из указа.

Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, в числе которых и президент Сирии Башар Асад. Санкции будут действовать десять лет.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел персональные санкционные ограничения в отношении детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Также под санкции попали девять топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта ввел санкции против Верхнетуринского машиностроительного завода и Екатеринбургского 144-го бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ). Указ украинского лидера опубликован на его официальном сайте. «Место №85 — Акционерное общество «144 бронетанковый ремонтный завод», №130 — АО «Верхнетуринский машиностроительный завод», — следует из указа. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, в числе которых и президент Сирии Башар Асад. Санкции будут действовать десять лет. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел персональные санкционные ограничения в отношении детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Также под санкции попали девять топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...