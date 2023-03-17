Зеленский ввел санкции против свердловских заводов

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта ввел санкции против Верхнетуринского машиностроительного завода и Екатеринбургского 144-го бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ). Указ украинского лидера опубликован на его официальном сайте.
«Место №85 — Акционерное общество «144 бронетанковый ремонтный завод», №130 — АО «Верхнетуринский машиностроительный завод», — следует из указа.
Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, в числе которых и президент Сирии Башар Асад. Санкции будут действовать десять лет.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел персональные санкционные ограничения в отношении детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Также под санкции попали девять топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.