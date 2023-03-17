Зеленский ввел санкции против свердловских заводов

18 марта 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Санкции Владимира Зеленского будут действовать десять лет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта ввел санкции против Верхнетуринского машиностроительного завода и Екатеринбургского 144-го бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ). Указ украинского лидера опубликован на его официальном сайте. «Место №85 — Акционерное общество «144 бронетанковый ремонтный завод», №130 — АО «Верхнетуринский машиностроительный завод», — следует из указа. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, в числе которых и президент Сирии Башар Асад. Санкции будут действовать десять лет. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел персональные санкционные ограничения в отношении детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Также под санкции попали девять топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта ввел санкции против Верхнетуринского машиностроительного завода и Екатеринбургского 144-го бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ). Указ украинского лидера опубликован на его официальном сайте. «Место №85 — Акционерное общество «144 бронетанковый ремонтный завод», №130 — АО «Верхнетуринский машиностроительный завод», — следует из указа. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц, в числе которых и президент Сирии Башар Асад. Санкции будут действовать десять лет. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел персональные санкционные ограничения в отношении детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Также под санкции попали девять топ-менеджеров Екатеринбургского муниципального банка.