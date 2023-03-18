The Guardian предупредила Киев, что поддержка Вашингтона скоро закончится

The Guardian: США уже достигли своих целей на Украине и будут вынуждать Киев к миру

18 марта 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Американский президент Джо Байден завершил все свои цели на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США прекратит военную поддержку Украины в угоду своим новым политическим целям. Об этом сообщает британский журналист Рандип Рамеш. Соединенные штаты в свое время прекратили помощь партнерам, когда у них появились интересы в Ираке — то же самое произойдет с Украиной, кода у Америки появятся новые интересы, уточнил он. «Несмотря на все разговоры о „непоколебимой поддержке“, существуют внутренние ограничения на военные потери США. […] Это справедливо нервирует киевский режим, который видит в поспешном окончании конфликта требование уступить территорию России», — пишет Рандип Рамеш в своем материале для The Guardian. Журналист отмечает, что США уже добились всех поставленных целей в украинском конфликте. Во-первых, они заставили Европу порвать отношения с президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, Россия потеряла статус главного поставщика газа в Европу, освободив рынок для стран НАТО. В-третьих, Европа пообещала не опираться на Россию в отношении промышленности, что сделает ее более удобным партнером для США. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года с целью помочь мирным жителям Донбасса. США поддерживают Украину с начала проведения СВО. Киев получает американские вооружения и тяжелую военную технику. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина запросила у Америки новую поставку оружия, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США прекратит военную поддержку Украины в угоду своим новым политическим целям. Об этом сообщает британский журналист Рандип Рамеш. Соединенные штаты в свое время прекратили помощь партнерам, когда у них появились интересы в Ираке — то же самое произойдет с Украиной, кода у Америки появятся новые интересы, уточнил он. «Несмотря на все разговоры о „непоколебимой поддержке“, существуют внутренние ограничения на военные потери США. […] Это справедливо нервирует киевский режим, который видит в поспешном окончании конфликта требование уступить территорию России», — пишет Рандип Рамеш в своем материале для The Guardian. Журналист отмечает, что США уже добились всех поставленных целей в украинском конфликте. Во-первых, они заставили Европу порвать отношения с президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, Россия потеряла статус главного поставщика газа в Европу, освободив рынок для стран НАТО. В-третьих, Европа пообещала не опираться на Россию в отношении промышленности, что сделает ее более удобным партнером для США. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года с целью помочь мирным жителям Донбасса. США поддерживают Украину с начала проведения СВО. Киев получает американские вооружения и тяжелую военную технику. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина запросила у Америки новую поставку оружия, передает телеканал 360.