В США заявили о нецелесообразности поставок истребителей F-16 Киеву

CNN: истребители F-16 не обеспечат Украине преимущество в конфликте
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Истребители F-16 не смогут дать Украине нужный ей результат, считает Бьянка Нобило Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Передача Украине истребителей F-16 не обеспечит стране преимущество в конфликте с Россией. Об этом сообщила Бьянка Нобило в своем материале для американского телеканала CNN.

«Первые поставки самолетов усилят противовоздушную оборону Украины, но они не смогут обеспечить Украине преимущество в конфликте», — написала Бьянка Нобило в своей статье. Она приводит слова бывшего летчика RAF F-16 Уильяма Гилпина, который заявил, что украинские ВВС отстают от российских на одно поколение. Поставки F-16 помогут сократить разрыв, но истребители не смогут дать Киеву решающего преимущества в конфликте с Москвой.

Бьянка Нобило приводит слова отставного американского генерал-лейтенанта Марка Хертлина. Он отметил, что истребители F-16 сильно отличаются от украинских самолетов. По его словам, украинские пилоты должны пройти многолетнее обучение для существенных результатов на F-16.

Автор статьи написала, что численность военных самолетов в составе ВСУ остается тайной. Однако по ее словам, Украина располагает лишь десятой частью от ВВС России.

Ранее Польша заявила о передаче Украине истребителей советских истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Киев получит их в ближайшие дни. Однако получение истребителей F-16 является приоритетной задачей для президента Украины Владимра Зеленского. Генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой заявил, что Истребители F-16 смогут взлетать только с территории НАТО, поскольку у Украины нет подходящей инфраструктуры. Это означает, что альянс будет втянут в конфликт на Украине.

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Передача Украине истребителей F-16 не обеспечит стране преимущество в конфликте с Россией. Об этом сообщила Бьянка Нобило в своем материале для американского телеканала CNN. «Первые поставки самолетов усилят противовоздушную оборону Украины, но они не смогут обеспечить Украине преимущество в конфликте», — написала Бьянка Нобило в своей статье. Она приводит слова бывшего летчика RAF F-16 Уильяма Гилпина, который заявил, что украинские ВВС отстают от российских на одно поколение. Поставки F-16 помогут сократить разрыв, но истребители не смогут дать Киеву решающего преимущества в конфликте с Москвой. Бьянка Нобило приводит слова отставного американского генерал-лейтенанта Марка Хертлина. Он отметил, что истребители F-16 сильно отличаются от украинских самолетов. По его словам, украинские пилоты должны пройти многолетнее обучение для существенных результатов на F-16. Автор статьи написала, что численность военных самолетов в составе ВСУ остается тайной. Однако по ее словам, Украина располагает лишь десятой частью от ВВС России. Ранее Польша заявила о передаче Украине истребителей советских истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Киев получит их в ближайшие дни. Однако получение истребителей F-16 является приоритетной задачей для президента Украины Владимра Зеленского. Генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой заявил, что Истребители F-16 смогут взлетать только с территории НАТО, поскольку у Украины нет подходящей инфраструктуры. Это означает, что альянс будет втянут в конфликт на Украине.
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