В США заявили о нецелесообразности поставок истребителей F-16 Киеву

CNN: истребители F-16 не обеспечат Украине преимущество в конфликте

18 марта 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 не смогут дать Украине нужный ей результат, считает Бьянка Нобило Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передача Украине истребителей F-16 не обеспечит стране преимущество в конфликте с Россией. Об этом сообщила Бьянка Нобило в своем материале для американского телеканала CNN. «Первые поставки самолетов усилят противовоздушную оборону Украины, но они не смогут обеспечить Украине преимущество в конфликте», — написала Бьянка Нобило в своей статье . Она приводит слова бывшего летчика RAF F-16 Уильяма Гилпина, который заявил, что украинские ВВС отстают от российских на одно поколение. Поставки F-16 помогут сократить разрыв, но истребители не смогут дать Киеву решающего преимущества в конфликте с Москвой. Бьянка Нобило приводит слова отставного американского генерал-лейтенанта Марка Хертлина. Он отметил, что истребители F-16 сильно отличаются от украинских самолетов. По его словам, украинские пилоты должны пройти многолетнее обучение для существенных результатов на F-16. Автор статьи написала, что численность военных самолетов в составе ВСУ остается тайной. Однако по ее словам, Украина располагает лишь десятой частью от ВВС России. Ранее Польша заявила о передаче Украине истребителей советских истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Киев получит их в ближайшие дни. Однако получение истребителей F-16 является приоритетной задачей для президента Украины Владимра Зеленского. Генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой заявил, что Истребители F-16 смогут взлетать только с территории НАТО, поскольку у Украины нет подходящей инфраструктуры. Это означает, что альянс будет втянут в конфликт на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Передача Украине истребителей F-16 не обеспечит стране преимущество в конфликте с Россией. Об этом сообщила Бьянка Нобило в своем материале для американского телеканала CNN. «Первые поставки самолетов усилят противовоздушную оборону Украины, но они не смогут обеспечить Украине преимущество в конфликте», — написала Бьянка Нобило в своей статье. Она приводит слова бывшего летчика RAF F-16 Уильяма Гилпина, который заявил, что украинские ВВС отстают от российских на одно поколение. Поставки F-16 помогут сократить разрыв, но истребители не смогут дать Киеву решающего преимущества в конфликте с Москвой. Бьянка Нобило приводит слова отставного американского генерал-лейтенанта Марка Хертлина. Он отметил, что истребители F-16 сильно отличаются от украинских самолетов. По его словам, украинские пилоты должны пройти многолетнее обучение для существенных результатов на F-16. Автор статьи написала, что численность военных самолетов в составе ВСУ остается тайной. Однако по ее словам, Украина располагает лишь десятой частью от ВВС России. Ранее Польша заявила о передаче Украине истребителей советских истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Киев получит их в ближайшие дни. Однако получение истребителей F-16 является приоритетной задачей для президента Украины Владимра Зеленского. Генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой заявил, что Истребители F-16 смогут взлетать только с территории НАТО, поскольку у Украины нет подходящей инфраструктуры. Это означает, что альянс будет втянут в конфликт на Украине.