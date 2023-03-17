Зеленский ввел персональные санкции против пермского бизнесмена

Гендиректор пермской компании «УНИИКМ» включен в новый санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Эта информация содержится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.
«Пункт 149. Чунаев Владимир Юрьевич», — указано в документе. У предпринимателя будут заблокированы активы в случае обнаружения на Украине. Ему также запрещено что-либо транспортировать или передвигаться по территории, введен запрет на участие в приватизации или аренде госимущества.
В санкционный перечень всего были включены 300 физлиц. Ранее URA.RU писало, что Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Ограничения будут действовать 10 лет.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.