На трассе Сургут — Салехард при столкновении с фурой погиб водитель внедорожника
В ЯНАО на 377 километре трассы Сургут — Салехард, получившей неофициальное название «трасса смерти» произошло лобовое столкновение внедорожника и грузовой фуры с прицепом. Водитель внедорожника погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«На 377 километре автодороги Сургут — Салехард в результате лобового столкновения внедорожника и грузового автопоезда водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП» — сообщают представители ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливая обстоятельства происшествия.
Авария на 377 километре трассы Сургут — Салехард
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