17 марта 2023
16 марта 2023

В ЯНАО на «трассе смерти» погиб водитель внедорожника. Фото

В ЯНАО погиб водитель внедорожника из-за столкновения с фурой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
На трассе Сургут — Салехард при столкновении с фурой погиб водитель внедорожника Фото:

В ЯНАО на 377 километре трассы Сургут — Салехард, получившей неофициальное название «трасса смерти» произошло лобовое столкновение внедорожника и грузовой фуры с прицепом. Водитель внедорожника погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«На 377 километре автодороги Сургут — Салехард в результате лобового столкновения внедорожника и грузового автопоезда водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП» — сообщают представители ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливая обстоятельства происшествия.

Авария на 377 километре трассы Сургут — Салехард
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В ЯНАО на 377 километре трассы Сургут — Салехард, получившей неофициальное название «трасса смерти» произошло лобовое столкновение внедорожника и грузовой фуры с прицепом. Водитель внедорожника погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «На 377 километре автодороги Сургут — Салехард в результате лобового столкновения внедорожника и грузового автопоезда водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП» — сообщают представители ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливая обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...