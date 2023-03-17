Екатеринбурженка пожаловалась на многократные задержки рейса в Сочи. Скрин

18 марта 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Пассажирам рейса трижды сообщали о переносе времени вылета самолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажирка рейса N4-502 из Екатеринбурга в Сочи пожаловались, что вылет самолета авиакомпании Nordwind переносили три раза. Об этом екатеринбурженка рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Нам перенесли рейс уже три раза. Изначально мы должны были вылететь в 8:40, потом перенесли рейс на 22 часа, далее примерно на 21 час, а теперь, надеюсь, последний перенос на 23:45 часа», — рассказала екатеринбурженка корреспонденту URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Nordwind. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что 18 марта в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали два рейса в Сочи и один самолет в Москву. Воздушные судна не могли вылететь из-за тумана, инцидентом в Кольцово заинтересовалась прокуратура. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Пассажирка рейса N4-502 из Екатеринбурга в Сочи пожаловались, что вылет самолета авиакомпании Nordwind переносили три раза. Об этом екатеринбурженка рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Нам перенесли рейс уже три раза. Изначально мы должны были вылететь в 8:40, потом перенесли рейс на 22 часа, далее примерно на 21 час, а теперь, надеюсь, последний перенос на 23:45 часа», — рассказала екатеринбурженка корреспонденту URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Nordwind. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что 18 марта в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали два рейса в Сочи и один самолет в Москву. Воздушные судна не могли вылететь из-за тумана, инцидентом в Кольцово заинтересовалась прокуратура.