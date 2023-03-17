Пассажирка рейса N4-502 из Екатеринбурга в Сочи пожаловались, что вылет самолета авиакомпании Nordwind переносили три раза. Об этом екатеринбурженка рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Нам перенесли рейс уже три раза. Изначально мы должны были вылететь в 8:40, потом перенесли рейс на 22 часа, далее примерно на 21 час, а теперь, надеюсь, последний перенос на 23:45 часа», — рассказала екатеринбурженка корреспонденту URA.RU.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Nordwind. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что 18 марта в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали два рейса в Сочи и один самолет в Москву. Воздушные судна не могли вылететь из-за тумана, инцидентом в Кольцово заинтересовалась прокуратура.
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