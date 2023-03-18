ТАСС: держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок

Держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах. Об этом сообщили клиенты банка. В соцсетях также появилась информация, что часть банкоматов Альфа-банка не работают.
«Держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах. В банке виртуальный помощник сообщил, что некоторые клиенты организации могут столкнуться с проблемами при оплате покупок в магазинах с помощью карты, а также QR-кода», — пишет ТАСС.
По информации пресс-службы банка, после устранения проблем, работа всех сервисов восстановлена. На данный момент оплата по картам снова доступна.
Ранее сообщалось, что банки «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк должны лишиться подключения к системе SWIFT. С таким предложением выступили члены Еврокомиссии, пишет агентство Reuters.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!