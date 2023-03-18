18 марта 2023

ТАСС: держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок

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Виды Екатеринбурга, альфа банк, улица горького17, приборостроительный завод, улица первомайская2
Клиенты Альфа-банка сообщили о проблемах при оплате покупок Фото:

Держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах. Об этом сообщили клиенты банка. В соцсетях также появилась информация, что часть банкоматов Альфа-банка не работают.

«Держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах. В банке виртуальный помощник сообщил, что некоторые клиенты организации могут столкнуться с проблемами при оплате покупок в магазинах с помощью карты, а также QR-кода», — пишет ТАСС.

По информации пресс-службы банка, после устранения проблем, работа всех сервисов восстановлена. На данный момент оплата по картам снова доступна.

Ранее сообщалось, что банки «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк должны лишиться подключения к системе SWIFT. С таким предложением выступили члены Еврокомиссии, пишет агентство Reuters.

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Держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах. Об этом сообщили клиенты банка. В соцсетях также появилась информация, что часть банкоматов Альфа-банка не работают. «Держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах. В банке виртуальный помощник сообщил, что некоторые клиенты организации могут столкнуться с проблемами при оплате покупок в магазинах с помощью карты, а также QR-кода», — пишет ТАСС. По информации пресс-службы банка, после устранения проблем, работа всех сервисов восстановлена. На данный момент оплата по картам снова доступна. Ранее сообщалось, что банки «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк должны лишиться подключения к системе SWIFT. С таким предложением выступили члены Еврокомиссии, пишет агентство Reuters.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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