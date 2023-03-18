Политолог Дробницкий: Украина потеряет поддержку США после победы республиканцев 19 марта 2023 в 07:24 Размер текста - 17 + Дональд Трамп от республиканской партии является кандидатом на предстоящих президентских выборах Фото: The White House США откажутся от поддержки Украины, если к власти придут республиканцы. Об этом заявил политолог Дмитрий Дробницкий. «Они оба уже (кандидаты в президенты страны от республиканцев Дональд Трамп и Рон Десантис — прим. URA.RU) открыто раскритиковали нынешнюю политику США в отношении Украины. <…> Говорят, что не видят дальнейшего смысла продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул Дмитрий Дробницкий в беседе с argumenti.ru. Он также отметил, что все больше американцев поддерживают республиканскую партию. Ранее Financial Times сообщала, что Россия надеется на президентские выборы в США в 2024 году. Авторы акцентировали внимание, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на победу кандидатов от республиканской партии. Все больше американских лидеров отказываются от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. США откажутся от поддержки Украины, если к власти придут республиканцы. Об этом заявил политолог Дмитрий Дробницкий. «Они оба уже (кандидаты в президенты страны от республиканцев Дональд Трамп и Рон Десантис — прим. URA.RU) открыто раскритиковали нынешнюю политику США в отношении Украины. <…> Говорят, что не видят дальнейшего смысла продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул Дмитрий Дробницкий в беседе с argumenti.ru. Он также отметил, что все больше американцев поддерживают республиканскую партию. Ранее Financial Times сообщала, что Россия надеется на президентские выборы в США в 2024 году. Авторы акцентировали внимание, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на победу кандидатов от республиканской партии. Все больше американских лидеров отказываются от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям