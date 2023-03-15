FT: у Путина есть козырь на выборах президента США

Россия надеется, что кандидатами на президентских выборах в США станут политики, за которых голосуют республиканцы, выступающие против американской поддержки Украины. Об этом сообщает Financial Times.
«Позиция избирателя от республиканской партии смещается в сторону антивоенной позиции. Два основных кандидата в президенты от республиканской партии Дональд Трамп и Рон Десантис скептически относятся к поддержке Украины. <…> На это рассчитывает [президент РФ Владимир] Путин?», — пишет журналист Эдвард Люче. Он подчеркивает, что президентство Трампа или Десантиса помогло бы российскому лидеру разъединить Запад.
Ранее бывший врач при Белом доме, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что у Джо Байдена фиксируется ухудшение психического здоровья. Сенатор-республиканец Тед Круз призвал не голосовать за Байдена, которого назвал «бесхребетной амебой». Текущей президент США допустил победу Трампа на следующих президентских выборах, сообщает «Национальная служба новостей». Также Трамп подчеркнул, что американское правительство не должно поддерживать идею смены режима в России, передает RT.
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Россия надеется, что кандидатами на президентских выборах в США станут политики, за которых голосуют республиканцы, выступающие против американской поддержки Украины. Об этом сообщает Financial Times. «Позиция избирателя от республиканской партии смещается в сторону антивоенной позиции. Два основных кандидата в президенты от республиканской партии Дональд Трамп и Рон Десантис скептически относятся к поддержке Украины. <…> На это рассчитывает [президент РФ Владимир] Путин?», — пишет журналист Эдвард Люче. Он подчеркивает, что президентство Трампа или Десантиса помогло бы российскому лидеру разъединить Запад. Ранее бывший врач при Белом доме, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что у Джо Байдена фиксируется ухудшение психического здоровья. Сенатор-республиканец Тед Круз призвал не голосовать за Байдена, которого назвал «бесхребетной амебой». Текущей президент США допустил победу Трампа на следующих президентских выборах, сообщает «Национальная служба новостей». Также Трамп подчеркнул, что американское правительство не должно поддерживать идею смены режима в России, передает RT.